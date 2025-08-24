盧秀燕不選國民黨主席引熱議 「盧媽三子」齊聲援力挺

台中市長盧秀燕今宣布不參選國民黨主席，引發討論，被視為子弟兵的「盧媽三子」國民黨立委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋也陸續發聲相挺，相信並尊重盧秀燕的決定，認為現在經濟衝擊及市政建設當前，唯有團結及分工合作，才能充分展現在野黨與人民的意志。

國民黨主席朱立倫日前喊話，懇請盧秀燕擔任下屆黨主席重責大任，盧秀燕今天中午受訪表示，「在台中經濟最困難的時候，媽媽會留在家，會說到做到，所以無法參選國民黨黨主席！」

黃健豪表示「支持」並分析，關稅問題讓盧決心專心做好市長，顧好民生，而他深知國民黨務複雜，若盧要面對關稅、市政及黨務「那到底是在支持她，還是在消耗她？」，此刻應分進合擊、分工合作，才是讓政黨及國家再起的生機。

廖偉翔認為，面臨經濟衝擊，台中各項重大建設也都在推動中，「媽媽市長」此刻更該心無旁騖，讓中台灣加速前進，尤其中台灣在歷屆大選裡始終是關鍵，「台中贏，台灣就贏」，台中需要穩定，市民需要一位專職專心的市長守住中台灣。

廖偉翔指出，盧秀燕過去無役不與，從立委選舉到反罷免，她總在最關鍵的時刻挺身而出，相信她是勇於承擔的政治人物。只有團結、分工、合作，才能充分展現在野黨與人民的意志，救黨、救國、救台灣。

廖偉翔還說，國民黨與民眾黨的合作已經證明，團結就能守住國會多數，此刻的我們更應該延續氣勢，專注民生經濟，不因內亂葬送成果，國民黨人才濟濟，透過選舉機制讓最適任者擔任黨主席，才能以此救黨、救國、救台灣。

羅廷瑋則說，肯定朱立倫的表現，但國民黨是民主政黨，黨主席選舉必須是民主選舉，要尊重黨員的投票結果，不宜指定 ，而726、823兩次罷免與公投，國人的確是認為現在政治紛紛擾擾，希望還是要以經濟民生為主。

羅廷瑋表示，相信並尊重盧市長的決定，盧沒做主席就全力幫國民黨了，現在真正問題是美國關稅重創台灣產業，台中的機械工業、自行車產業等九大工業，都面臨巨大的威脅，可預期的未來將有嚴重的經濟民生問題、勞工失業問題。

