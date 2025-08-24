盧秀燕不選黨主席 子弟兵藍委：台中需要專職市長

台中市長盧秀燕今天宣布不參選國民黨主席，前國民黨秘書長李乾龍說，黨內最大公約數仍是盧秀燕。台中市藍委表示，支持盧秀燕的政治決定，而歷屆大選，中台灣始終是關鍵，台中需要穩定，市民需要一位專職專心的市長守住中台灣。

國民黨主席將於10月18日改選，領表時間為9月1日至5日，登記時間為9月4、5日兩天。現任黨主席朱立倫昨天公開懇請台中市長盧秀燕接棒主席，盧秀燕今天宣布，產業正面對重創時刻必須堅守崗位，「媽媽會留在家」，無法參選國民黨主席。

對此，國民黨發言人楊智伃回應，黨主席朱立倫一直以來的心願，就是順利交棒、放心交棒、堅定交棒，為了2026與2028的重返執政，期盼大家能一起團結。

挺盧派的李乾龍今天表示，盧秀燕被視為能帶領國民黨在2026年打贏選戰，甚至2028年重返執政，朱立倫這段時間相當辛苦，應給予肯定，但全黨普遍認為，盧秀燕才是最大公約數，因此仍持續勸進。

被視為盧秀燕子弟兵的國民黨籍台中市立委黃健豪今天說，身為台中市民意代表，他支持盧秀燕的政治決定。擔任黨主席與承擔責任、不是等號，以2024年大選及大惡罷的競選過程可看到，任何黨籍立委需要站台，盧秀燕都全力配合，這說明沒有擔任黨職的盧秀燕，依然在競選及輔選工作盡心盡力，且實質有效。

黃健豪認為，經歷過民意選舉、具全國知名度、且能促成兩大在野黨繼續合作，都是適合接棒主席的人選。國民黨此刻需要的不是救世主、也不應是指定接班，而是每一位領袖一起承擔責任的時刻，分進合擊、分工合作，才是國民黨與國家再起的生機。

同為盧秀燕子弟兵的國民黨籍台中市立委廖偉翔說，歷屆大選，中台灣始終是關鍵，「台中贏，台灣就贏」。台中需要穩定，市民需要一位專職專心的市長守住中台灣；盧秀燕過去從立委選舉到反罷免，總是在最關鍵時刻挺身而出，相信是勇於承擔的政治人物。

廖偉翔強調，國民黨與民眾黨的合作已經證明，團結就能守住國會多數，大家在此刻更應該延續氣勢，專注民生經濟，不要因內亂葬送成果，國民黨人才濟濟，透過選舉機制讓最適任者擔任黨主席，才能以此救黨、救國、救台灣。

