盧秀燕不選黨主席全力鞏固市政 台中綠營人士這樣看

台中市長盧秀燕宣布不選國民黨主席，在大罷免落幕後拋下震撼彈，台中藍營內部看法分歧。作為對手的綠營則認為，盧不選黨主席對她個人當然是更明智的選擇，免去為國民黨在立法院的表現「背鍋」；盧繼續穩守市長崗位，也意味著2026會全力拚交棒，綠營選情勢必更加艱鉅。

民進黨台中市議會黨團總召王立任表示，不方便評論國民黨內事務，無論誰選都給予祝福；盧秀燕既然繼續留在市長崗位，未來一起努力，台中還有很多地方需要建設，比如最近開幕的海洋館就面臨不少問題，期待盧能在最後1年4個月為台中好好打拚。

綠營人士指出，國民黨主席這個位子不好做，最大的問題是這屆國會爭議頻仍，儘管藍委全數挺過大罷免，不表示他們在立院的所作所為沒有問題；有機會作秀由立委出風頭，出了事情就讓黨主席收爛攤子，盧秀燕要選2028，顯然不會想做這樣的角色。

綠營人士認為，大罷免過後，藍營在立法院勢必變本加厲，國民黨主席會越來越為難，盧秀燕不選可謂「明智的選擇」；不過，她用「台中市面臨高關稅壓力」作為託辭，倒也大可不必，處理關稅不是台中市長的工作，況且盧本月出訪澳洲前就說要尋找關稅解方，回來後有做出什麼改變嗎？

綠營人士也坦言，盧秀燕的「留守」會讓民進黨明年地方選舉的選情更加嚴峻，她剩下的任期還預計推出多項重大建設，施政成果會影響下屆地方選舉，不選黨主席就少一點出錯機會，也不會留下「烙跑市長」的口實，更可以全力為下屆市長與市議員輔選。

