快訊

獨／高雄槍擊命案龐大利益糾葛？ 權利車「死轉手」追槍手難上加難　

大罷免全被完封 閩南狼自比「先覺者」…網湧留言酸爆

盧秀燕婉拒接國民黨主席 誰能浮出檯面張麗善這樣說

盧秀燕不選黨主席全力鞏固市政 台中綠營人士這樣看

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左）今天宣布不參選國民黨主席。綠營地方人士認為，盧的選擇可謂明智。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（左）今天宣布不參選國民黨主席。綠營地方人士認為，盧的選擇可謂明智。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕宣布不選國民黨主席，在大罷免落幕後拋下震撼彈，台中藍營內部看法分歧。作為對手的綠營則認為，盧不選黨主席對她個人當然是更明智的選擇，免去為國民黨在立法院的表現「背鍋」；盧繼續穩守市長崗位，也意味著2026會全力拚交棒，綠營選情勢必更加艱鉅。

民進黨台中市議會黨團總召王立任表示，不方便評論國民黨內事務，無論誰選都給予祝福；盧秀燕既然繼續留在市長崗位，未來一起努力，台中還有很多地方需要建設，比如最近開幕的海洋館就面臨不少問題，期待盧能在最後1年4個月為台中好好打拚。

綠營人士指出，國民黨主席這個位子不好做，最大的問題是這屆國會爭議頻仍，儘管藍委全數挺過大罷免，不表示他們在立院的所作所為沒有問題；有機會作秀由立委出風頭，出了事情就讓黨主席收爛攤子，盧秀燕要選2028，顯然不會想做這樣的角色。

綠營人士認為，大罷免過後，藍營在立法院勢必變本加厲，國民黨主席會越來越為難，盧秀燕不選可謂「明智的選擇」；不過，她用「台中市面臨高關稅壓力」作為託辭，倒也大可不必，處理關稅不是台中市長的工作，況且盧本月出訪澳洲前就說要尋找關稅解方，回來後有做出什麼改變嗎？

綠營人士也坦言，盧秀燕的「留守」會讓民進黨明年地方選舉的選情更加嚴峻，她剩下的任期還預計推出多項重大建設，施政成果會影響下屆地方選舉，不選黨主席就少一點出錯機會，也不會留下「烙跑市長」的口實，更可以全力為下屆市長與市議員輔選。

綠營 黨主席 大罷免 盧秀燕

延伸閱讀

盧秀燕不選黨主席 藍基層力讚：跟民進黨違背承諾呈現對比

盧秀燕不選黨主席 卓伯源：姐姐很辛苦 弟弟來開路

盧秀燕拋震撼彈不選黨主席…地方藍營看法不一

盧秀燕宣布不參選黨主席 國民黨回應了

相關新聞

盧秀燕不選黨主席全力鞏固市政 台中綠營人士這樣看

台中市長盧秀燕宣布不選國民黨主席，在大罷免落幕後拋下震撼彈，台中藍營內部看法分歧。作為對手的綠營則認為，盧不選黨主席對她...

盧秀燕婉拒接國民黨主席 誰能浮出檯面張麗善這樣說

針對國民黨主席朱立倫邀請台中市長盧秀燕接任主席，盧秀燕今天表態婉拒。雲林縣長張麗善受訪時強調，大家對盧市長有所期許，但還...

盧秀燕拋震撼彈不選黨主席…地方藍營看法不一

台中市長盧秀燕宣布不選國民黨主席，掀起政壇風暴，台中藍營內部看法分歧，反對者擔心她卸任市長到挑戰2028的空窗期橫生變數...

盧秀燕宣布不參選黨主席 國民黨回應了

國民黨主席朱立倫昨天宣布盼放心交棒給台中市長盧秀燕，盧今宣布不參選黨主席。國民黨發言人楊智伃表示，朱立倫一直以來的心願就...

盧秀燕不參選黨主席 鄭麗文：我會做好接棒的準備

台中市長盧秀燕今表態不參選國民黨主席。日前表態「盧若不選，她會選到底」的前立委鄭麗文今表示，對盧的說法感佩並完全尊重，也...

盧秀燕不選黨主席 藍基層力讚：跟民進黨違背承諾呈現對比

大罷免落幕，32比0完封，藍營士氣振奮，全黨關注的焦點轉向黨主席改選。國民黨主席朱立倫公開請台中市長盧秀燕接棒，不過盧今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。