盧秀燕不參選黨主席 鄭麗文：我會做好接棒的準備

台中市長盧秀燕今表態不參選國民黨主席。日前表態「盧若不選，她會選到底」的前立委鄭麗文今表示，對盧的說法感佩並完全尊重，也感謝黨主席朱立倫的辛勞付出，「我會做好接棒的準備」，青壯世代將展現無比的戰鬥力，扮演應有的角色，希望能不負所有黨員與選民的高度期待，9月初她會去領表、登記。

鄭麗文今受訪表示，她之前就說過，不管盧秀燕做什麼樣的決定，都是全力支持且完全尊重，盧一定是希望能在她的戰鬥位置上發揮到最好，所以可以充分理解也支持盧的決定。盧秀燕長年跟國民黨之間的情誼，於私，她與盧有姐妹、革命的情誼，於公，盧是國民黨團隊的一員，也是現在最閃亮的一顆明星。

鄭麗文說，她一直很有信心，即使盧不參選主席，她也絕對不會自外於國民黨的事務。從726到823二波罷免，大家有目共睹，盧是如何盡心盡力幫所有的同志輔選。上周她到台中輔選，與盧秀燕和立委楊瓊瓔同台，盧的擁抱讓她感受深刻的溫暖，可以感覺到盧是完全無私的，她與盧的想法完全百分百的默契，這也展現出國民黨是上下一心、團結一致的，而且目標是相同的，國民黨的戰力只會更強。

鄭麗文說，她一定會全力以赴，大家在不同的戰鬥位置，為共同的目標，攜手共同努力。

對於朱立倫昨天表態盼順利交棒給盧秀燕，鄭麗文說，朱已對外表達交棒的決心，她也做好接棒的準備，感謝朱主席的辛勞付出，也請他可以安心交棒，青壯世代絕對會展現無比的戰鬥力，在國民黨大團隊扮演好應該要有的戰鬥位置。

鄭麗文重申，她若擔任國民黨主席，目標就是承諾讓國民黨成為第一大黨，不僅2028年要國會單獨過半、選上總統，國民黨的民調支持度也要超越民進黨，讓國民黨成為名符其實的台灣第一大黨與執政黨，在這過程中，她一定會努力去團結所有在野的力量，包括藍白的合作。

