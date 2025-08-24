盧秀燕婉拒接國民黨主席 誰能浮出檯面張麗善這樣說

針對國民黨主席朱立倫邀請台中市長盧秀燕接任主席，盧秀燕今天表態婉拒。雲林縣長張麗善受訪時強調，大家對盧市長有所期許，但還是要尊重她個人意願；不過張麗善也替朱立倫說公道話，指朱主席任內有功勞，也有苦勞，帶領國民黨打了多次勝仗，連創佳績。

國民黨主席朱立倫昨晚召開記者會宣布現在是他「順利交棒、放心交棒」時刻，並懇請台中市長盧秀燕接任下一屆主席，承擔下一屆黨魁重責大任，朱並肯定「秀燕的沉穩、務實與溫暖，正是此刻的國民黨、此刻的台灣，最需要的力量。」

對於朱立倫對黨主席點名接棒的談話，盧秀燕今天受訪也公開表態，認為國民黨是一個民主的政黨、黨主席職位應該由有意的人公平競選。目前台灣面臨美國關稅重創，中部首當其衝，「最困難的時候，媽媽會留在家，這是我的承諾，我會說到做到」。

對於盧秀燕沒有參選黨主席意願，張麗善表示，大家對盧市長有所期許，但對盧市長個人意願以及所做輕重緩急的全盤評估，她均表尊重；至於是否支持其他人參選黨主席，她表示國民黨人才濟濟，大家都期待有心的人願意來代表國民黨勇敢承擔。黨主席最好透過選舉機制產生，好讓黨內維持團結和諧的氣氛。

張麗善說，其實她想為朱立倫說句公道話，朱主席任內有功勞也有苦勞，在黨產被瓦解舉債，每個月辛苦募款，非一般人所能承擔，尤其帶領連續幾次的選戰都打了勝仗，尤其當初任命不分區立委，也能考量整體佈局，培養並順利取得15席縣市長，深耕地方的機會，且立委席次過半，反罷免大成功，都是朱立倫主席領導有方，才能創下這麼多佳績。

被追問個人是否有參選黨主席意願，張麗善說，黨的人才很多，像鄭麗文，韓國瑜院長也可以，還有很多人要選「不要把矛頭指向我」。

