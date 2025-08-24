快訊

獨／高雄槍擊命案龐大利益糾葛？ 權利車「死轉手」追槍手難上加難　

大罷免全被完封 閩南狼自比「先覺者」…網湧留言酸爆

盧秀燕婉拒接國民黨主席 誰能浮出檯面張麗善這樣說

盧秀燕不選黨主席 藍基層力讚：跟民進黨違背承諾呈現對比

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台中市長盧秀燕（右二）宣布不選國民黨主席，藍基層力讚跟民進黨違背承諾呈現對比。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（右二）宣布不選國民黨主席，藍基層力讚跟民進黨違背承諾呈現對比。記者黃仲裕／攝影

大罷免落幕，32比0完封，藍營士氣振奮，全黨關注的焦點轉向黨主席改選。國民黨主席朱立倫公開請台中市長盧秀燕接棒，不過盧今天表態宣布不參選。花蓮藍營認為，這不僅展現她對台中市民的承諾，更顯示她對政治責任的清楚認知，也堅守說到做到承諾。

花蓮縣議會國民黨團發言人吳建志表示，盧市長的選擇是一種對市民的誠信，她沒有被黨內聲浪或外界期待所左右，而是堅守「說到做到」的承諾，對一位政治人物而言，最可貴的就是誠信。當民進黨政府不斷跳票、違背承諾，盧秀燕的態度正好形成鮮明對比，讓人民看見什麼才是真正的政治承擔。

吳建志指出，盧市長展現對國民黨團結的高度，沒有將個人聲望凌駕於黨務上，而是強調「不會自外於黨務」，呼籲讓有意願的人來競逐，透過公平競爭、分工合作，才能凝聚最大力量，這種態度避免藍營因權力爭奪再度陷入內耗，也讓黨主席選舉回歸制度與民主正常軌道。

吳建志表示，大罷免勝利已經說明，只要藍營團結人民就會選擇支持，若陷入黨內鬥爭，無異於自傷士氣。盧秀燕以「快刀斬亂麻」方式，澄清傳言、釋放善意，同時保留團結的基礎，這就是政治智慧。

吳建志認為，基層在新世代領導人身上，希望看到堅守承諾、重視團結、勇於承擔，更是未來勝選、重返執政最需要的力量。

國民黨 盧秀燕 黨主席

延伸閱讀

盧秀燕不選黨主席 卓伯源：姐姐很辛苦 弟弟來開路

盧秀燕拋震撼彈不選黨主席…地方藍營看法不一

盧秀燕不選國民黨主席 廖偉翔：透過選舉機制選出黨主席才能救黨

盧秀燕宣布不參選黨主席 國民黨回應了

相關新聞

盧秀燕不選黨主席全力鞏固市政 台中綠營人士這樣看

台中市長盧秀燕宣布不選國民黨主席，在大罷免落幕後拋下震撼彈，台中藍營內部看法分歧。作為對手的綠營則認為，盧不選黨主席對她...

盧秀燕婉拒接國民黨主席 誰能浮出檯面張麗善這樣說

針對國民黨主席朱立倫邀請台中市長盧秀燕接任主席，盧秀燕今天表態婉拒。雲林縣長張麗善受訪時強調，大家對盧市長有所期許，但還...

盧秀燕拋震撼彈不選黨主席…地方藍營看法不一

台中市長盧秀燕宣布不選國民黨主席，掀起政壇風暴，台中藍營內部看法分歧，反對者擔心她卸任市長到挑戰2028的空窗期橫生變數...

盧秀燕宣布不參選黨主席 國民黨回應了

國民黨主席朱立倫昨天宣布盼放心交棒給台中市長盧秀燕，盧今宣布不參選黨主席。國民黨發言人楊智伃表示，朱立倫一直以來的心願就...

盧秀燕不參選黨主席 鄭麗文：我會做好接棒的準備

台中市長盧秀燕今表態不參選國民黨主席。日前表態「盧若不選，她會選到底」的前立委鄭麗文今表示，對盧的說法感佩並完全尊重，也...

盧秀燕不選黨主席 藍基層力讚：跟民進黨違背承諾呈現對比

大罷免落幕，32比0完封，藍營士氣振奮，全黨關注的焦點轉向黨主席改選。國民黨主席朱立倫公開請台中市長盧秀燕接棒，不過盧今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。