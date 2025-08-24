盧秀燕不選黨主席 藍基層力讚：跟民進黨違背承諾呈現對比

大罷免落幕，32比0完封，藍營士氣振奮，全黨關注的焦點轉向黨主席改選。國民黨主席朱立倫公開請台中市長盧秀燕接棒，不過盧今天表態宣布不參選。花蓮藍營認為，這不僅展現她對台中市民的承諾，更顯示她對政治責任的清楚認知，也堅守說到做到承諾。

花蓮縣議會國民黨團發言人吳建志表示，盧市長的選擇是一種對市民的誠信，她沒有被黨內聲浪或外界期待所左右，而是堅守「說到做到」的承諾，對一位政治人物而言，最可貴的就是誠信。當民進黨政府不斷跳票、違背承諾，盧秀燕的態度正好形成鮮明對比，讓人民看見什麼才是真正的政治承擔。

吳建志指出，盧市長展現對國民黨團結的高度，沒有將個人聲望凌駕於黨務上，而是強調「不會自外於黨務」，呼籲讓有意願的人來競逐，透過公平競爭、分工合作，才能凝聚最大力量，這種態度避免藍營因權力爭奪再度陷入內耗，也讓黨主席選舉回歸制度與民主正常軌道。

吳建志表示，大罷免勝利已經說明，只要藍營團結人民就會選擇支持，若陷入黨內鬥爭，無異於自傷士氣。盧秀燕以「快刀斬亂麻」方式，澄清傳言、釋放善意，同時保留團結的基礎，這就是政治智慧。

吳建志認為，基層在新世代領導人身上，希望看到堅守承諾、重視團結、勇於承擔，更是未來勝選、重返執政最需要的力量。

