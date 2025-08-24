指國民黨主席「盧秀燕眾望所歸」 張善政：盼她能承擔

大罷免落幕，國民黨主席選舉即將登場，國民黨主席朱立倫昨喊話，懇請台中市長盧秀燕擔任下屆黨主席重責大任，但盧今宣布不參選。桃園市長張善政稍早表示，盧眾望所歸，盼她能承擔。

張善政下午參加桃園祖父母節活動，會後受訪被問到國民黨主席選舉議題，他說朱主席已經點名，希望盧秀燕能夠接手；點名的原因就是因為她眾望所歸，所以他也希望盧能夠勇於承擔。

記者再問，張善政有無其他支持的對象，或自己有無參選意願？張善政回「我想盧秀燕眾望所歸，我們就大家來支持她，讓她能夠出來承擔這個責任。」

