盧秀燕不選黨主席 卓伯源：姐姐很辛苦 弟弟來開路

國民黨主席朱立倫昨天宣布，盼放心交棒給台中市長盧秀燕，盧今宣布不參選黨主席。已表態宣布參選主席的彰化縣前縣長卓伯源表示，盧秀燕苦民所苦，他深有同感，若大聯盟不出來，小聯盟就上了，「姐姐很辛苦，弟弟來開路，我願意分擔一下。」

盧秀燕表示，「在台中經濟最困難的時候，媽媽會留在家，會說到做到，所以無法參選國民黨黨主席。」

卓伯源表示，盧秀燕應是下一屆黨主席最佳人選，以她的政治歷練與對台中的貢獻深受肯定，另方面，現階段她有市長的重大責任，看到她今天的發言，深有同感也很感動，這是真正的苦民所苦，尤其中部地區現在真的很慘，機械業、工具機業等行業都很慘，大家接單不是、不接單也不是，未來會面臨嚴峻挑戰，身為地方首長應該嚴陣以待。

卓伯源表示，對於盧秀燕這樣的論述他深有同感，也應該這麼做。將來如果朱立倫交棒、盧秀燕不選，直轄市是大聯盟，其他縣市是小聯盟，大聯盟做一陣子了，換小聯盟貢獻服務吧！

