盧秀燕拋震撼彈不選黨主席…地方藍營看法不一

台中市長盧秀燕宣布不選國民黨主席，掀起政壇風暴，台中藍營內部看法分歧，反對者擔心她卸任市長到挑戰2028的空窗期橫生變數，贊成者認為盧不當黨主席更能整合在野；無論是否支持，論者都建議盧盡快尋找合作對象，且最好是熟悉北部生態的政治人物。

長期支持盧秀燕選黨主席的藍營內部人士指出，盧近期的發言大多站在整體台灣的高度，已不是台中市長的格局，瞄準2028總統大選的態勢明顯；選總統最好還是兼任黨主席，掌握縣市長與不分區立委提名權，也避免過去黨主席與總統候選人不同調的曖昧狀況。

該人士坦言，盧秀燕雖以「台中要面對高關稅衝擊」為由堅守市長崗位，但處理關稅問題本來就不是台中市長的工作，況且綜觀盧近期的發言，早就高於一般市長，現在再把市政當作理由，難免讓人有推諉之感；過去不乏市長第二任期轉換跑道的案例，最直接的例子就是賴清德總統。

該人士擔心，盧秀燕2026年末卸任市長職務，而黨內啟動2028提名程序、確定提名盧為總統參選人，最快也要到2027年中，中間的半年空窗期，很可能拱手讓出政治舞台，到時黨內會不會有其他變數，比如有人力推台北市長蔣萬安參選？

贊成盧秀燕不選黨主席的藍營人士則認為，國民黨一直有黨主席與總統候選人不同的先例，比如2007年馬英九和吳伯雄成功的搭配，讓馬不用分神黨務，為隔年勝選打下基礎；即使2024年侯友宜與朱立倫的配合曾產生些許風波，單以選舉操盤來看，並沒有什麼實質隔閡，敗選主因是藍白分裂。

該人士強調，若盧秀燕2028勝選的基礎是藍白合，就更不應該選黨主席，「國民黨主席」這個位置必須以黨為最優先順位，不利於跨黨派整合，況且盧現在個人品牌已經隱隱要高於國民黨的集體招牌，實在沒必要再背負黨內文化與財務負擔等包袱。

至於2026到2028之間的空窗期，該人士認為有很多種解決方式，比如成立基金會，甚至效仿當年馬英九「Long Stay」，並不是非要當黨主席或有公職在身才有舞台；不過該人士也指出，盧必須找到其他參與黨務的方式，以免被人視作「不願意承擔」。

無論贊成或擔心，藍營地方人士都認為，盧秀燕必須盡快確定合作對象，不僅為2028提前做準備，也要穩固黨內話語權。盧的潛在合作對象不少，從朱立倫、胡志強到連勝文都曾被點名；不管是誰，必要條件是熟悉北部政壇，才能處理好最重要的募款工作。

