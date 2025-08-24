盧秀燕不選國民黨主席 廖偉翔：透過選舉機制選出黨主席才能救黨

對於台中市長盧秀燕不選國民黨主席，立委廖偉翔說，國民黨人才濟濟，透過選舉機制讓最適任者擔任黨主席，才能以此救黨、救國、救台灣。市長盧秀燕曾對市民承諾「媽媽會在家」，台中如今面臨經濟衝擊，捷運七線正在齊發，國際會展中心、國際足球園區、水湳轉運站...等重大建設都在推動中，此刻的媽媽市長，更該心無旁騖，讓中台灣加速前進。

他說，這一年賴清德執政之下的台灣風風雨雨，不僅在野黨遭受執政黨的政治清算，連台灣都深陷產業出走、能源危機、兩岸緊張、關稅經濟危機的重大危局。如今美國關稅重創台灣產業，尤其是台中的機械、自行車等九大工業，未來將面臨更嚴峻的經濟與勞工問題。

歷屆大選，中台灣始終是關鍵，「台中贏，台灣就贏」。台中需要穩定，市民需要一位專職專心的市長守住中台灣。 盧秀燕市長過去無役不與，從立委選舉到反罷免，她總是在最關鍵的時刻挺身而出，相信她是勇於承擔的政治人物。

廖偉翔說，在面臨內憂外患、型勢艱鉅的此時此刻，他想引用邱吉爾的一段話作為註解：「如果各位都恪遵職守，毫無懈怠，若每件事情都被安排至善，我們應當再度證明自己能夠守住我們的家園。」

他說，只有團結、分工、合作，才能充分展現在野黨與人民的意志，救黨、救國、救台灣。國民黨與民眾黨的合作已經證明，團結就能守住國會多數，此刻的我們更應該延續氣勢，專注民生經濟，不因內亂葬送成果。

商品推薦