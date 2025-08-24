盧秀燕宣布不參選黨主席 國民黨回應了

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（中）在黨中央舉行記者會，呼籲台中市長盧秀燕承擔國民黨主席，繼續強力監督執政當局。記者許正宏／攝影
國民黨主席朱立倫昨天宣布盼放心交棒給台中市長盧秀燕，盧今宣布不參選黨主席。國民黨發言人楊智伃表示，朱立倫一直以來的心願就是堅定交棒，為了重返執政的目標，盼大家團結。

朱立倫昨天宣布，這是他順利交棒、放心交棒的時刻，在此非常誠摯懇請盧秀燕接任下一任國民黨主席重磅，承擔黨主席的重責大任。盧秀燕的務實、溫暖，是國民黨和台灣此刻最需要的穩定力量，他們會在各自崗位上，匯集更多能量，全力支持盧秀燕領導國民黨團隊，重返執政。

對於盧秀燕宣布不參選黨主席，楊智伃說，朱立倫一直以來的心願就是順利交棒、放心交棒、堅定交棒，為了2026年地力選舉與2028年大選的重返執政，期盼大家能一起團結。

