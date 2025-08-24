黃健豪籲別「消耗」盧秀燕 黨內分進合擊面對複雜黨務

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
台中市長盧秀燕稍早宣布不選國民黨主席，被視為盧子弟兵的國民黨立委黃健豪表示「支持」。圖／取自黃健豪臉書
台中市長盧秀燕今天宣布不選國民黨主席，被視為盧子弟兵的國民黨立委黃健豪表示「支持」並分析，關稅問題讓盧決心專心做好市長，顧好民生，而他深知國民黨務複雜，若盧要面對關稅、市政及黨務「那到底是在支持她，還是在消耗她？」，此刻應分進合擊、分工合作，才是讓政黨及國家再起的生機。

國民黨主席朱立倫喊話，懇請盧秀燕擔任下屆黨主席重責大任，盧秀燕今天中午受訪表示，「在台中經濟最困難的時候，媽媽會留在家，會說到做到，所以無法參選國民黨黨主席！」

「作為台中的民意代表，我支持盧秀燕的政治決定」黃健豪從幾個問題分析，第一，經濟問題，台灣此刻正面臨美國對等關稅衝擊產業，台中已有33家企業提出減班，影響中部民眾生計，這也是讓盧秀燕決定要繼續專心做好民選首長的工作、顧好民生，而不參選黨主席的關鍵。

第二，政治問題，擔任黨主席與承擔責任，不是等號，像過去2024年及這次大惡罷輔選都證明，沒有任何黨職的盧秀燕依然在競選及輔選工作盡心盡力，而且實質有效；這也證明，每位國民黨的政治人物只要做好當下崗位上的事回應民意，民意自然會回饋正面回應。

黃健豪提到，國民黨是一個非常龐大的組織，他選過黨代表、中央委員，也擔任過中常委，歷練過中階黨務主管，並爭取過市議員及立委的提名，深知其中的複雜；若盧秀燕今年10月擔任黨主席，一邊面對關稅衝擊、一邊處理民生市政、同時還要熟悉黨務並負責提名，那到底是在支持她，還是在消耗她？

黃健豪認為，國民黨此刻不是需要救世主，也不應是指定接班，不是把希望全部寄託在一人身上，分進合擊、分工合作，才是政黨及國家再起的生機。

黃健豪坦言，他知道很多人還是焦慮，也期待盧秀燕改變，但依他對盧秀燕的了解，面對關稅衝擊產業及市政各項挑戰，盧秀燕真心以公務及民生為重，盧秀燕過去是因為這樣受人支持與愛戴，今天及未來，相信盧秀燕還是一樣會繼續維持這個風格。

黃健豪表示，政治從來不是聽一個人說什麼，而是看「她」做什麼，知道有難的時候，就算盧秀燕不是黨主席，但這位同黨同志、政治前輩一定會站出來的。

盧秀燕 黨主席 國民黨

