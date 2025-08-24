盧秀燕不選國民黨主席 江和樹：肯定促進藍白合的柔軟與韌性

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
對於台中市長盧秀燕表示不參選國民黨主席，民眾黨中央委員江和樹今表示，非常認同盧秀燕不參選國民黨主席。圖／取自江和樹臉書
對於台中市長盧秀燕表示不參選國民黨主席，民眾黨中央委員江和樹今表示，非常認同盧秀燕不參選國民黨主席，並肯定「展現能促進藍白合作的柔軟跟韌性」。

他說，美國關稅重創台灣產業，台中的機械工業、自行車產業等九大工業，都面臨極具的威脅，可預期的未來將有嚴重的經濟民生問題、勞工失業問題，盧秀燕對市民有承諾「媽媽會在家」，支持盧市長就不該強迫市長不守信用。

歷年全國大選，中台灣扮演關鍵的角色，對國民黨而言經常是決戰中台灣「台中贏，台灣就贏」，台中要穩定，媽媽要在家，專職專心的市長才能守住中台灣。

江和樹說，盧秀燕過去無役不與，關鍵的時刻，發揮戰力，在本屆立委選舉中翻轉台中、反罷免選舉中鐵人輔選，更展現能促進藍白合作的柔軟跟韌性，相信盧市長是勇於承擔的政治人物。

他說，國民黨面臨罷免挑戰，在全體從政同志，與民眾黨的合作下分進合擊，成功守住國會多數，應該延續氣勢繼續關注民生經濟，尊重盧秀燕市長的決定，不要陷入內亂，否則葬送反罷成果。應該尊重盧秀燕的個人意願。

盧秀燕 國民黨 藍白合 江和樹

