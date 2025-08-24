細數國民黨近年勝仗 陳玉珍：應肯定朱立倫並還他公道

國民黨主席將改選，未來會有誰參選及就任，引發關注。國民黨立委陳玉珍表示，國民黨現任主席朱立倫的確帶領黨打了一次次勝仗，應肯定並還朱立倫一個公道；她提到，自己一定會參選2026年的金門縣長選舉，最重要還是大家一起努力讓國家及金門更好。

陳玉珍表示，不管是2022年地方選舉、2024年立委選舉，到這次2025年大罷免大失敗，朱立倫的確帶領國民黨打了一次又一次的勝仗，所以應還給朱立倫一個公道、一個肯定的讚賞，至於接下來黨主席的重責大任由誰來承擔？每一位黨內菁英都有對各自生涯及國民黨日後發展的規畫及看法，應尊重每個人的意見表達。

陳玉珍提到，自己絕對會參選2026年的金門縣長選舉，一定會返回金門承擔這責任，至於明年黨主席是誰？最重要還是大家一起努力，一起讓國家進步，讓金門更好。

另外，有關重啟核三公投未過門檻，陳玉珍認為，投票當中有七成民眾同意核三延役重啟，之所以最後沒通過，主要是投票總人口比較少，因為沒有了選舉和罷免一起投票，專門出來投公投的選民就不會那麼踴躍，而且在暑假期間，可能很多人不在國內。即便如此，賴政府也應結果當成民意的展現，為了國家長遠政策思考，還是要好好思考把大多數民眾同意核三延役的結果，當成施政的重要參考。

