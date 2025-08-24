快訊

麻衣揭「豪門婚姻內幕」！僅維持1年半甜蜜 王泉仁出門上班再沒回家

德雷克海峽規模7.5地震 郭鎧紋示警：強震變多 1事直接影響台灣

抗發炎、保護心血管 營養師分享吃櫻桃9大健康功效

細數國民黨近年勝仗 陳玉珍：應肯定朱立倫並還他公道

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席將改選，未來會有誰參選及就任，引發關注。國民黨立委陳玉珍表示，國民黨現任主席朱立倫的確帶領黨打了一次次勝仗，應肯定並還朱立倫一個公道；她提到，自己一定會參選2026年的金門縣長選舉，最重要還是大家一起努力讓國家及金門更好。

陳玉珍表示，不管是2022年地方選舉、2024年立委選舉，到這次2025年大罷免大失敗，朱立倫的確帶領國民黨打了一次又一次的勝仗，所以應還給朱立倫一個公道、一個肯定的讚賞，至於接下來黨主席的重責大任由誰來承擔？每一位黨內菁英都有對各自生涯及國民黨日後發展的規畫及看法，應尊重每個人的意見表達。

陳玉珍提到，自己絕對會參選2026年的金門縣長選舉，一定會返回金門承擔這責任，至於明年黨主席是誰？最重要還是大家一起努力，一起讓國家進步，讓金門更好。

另外，有關重啟核三公投未過門檻，陳玉珍認為，投票當中有七成民眾同意核三延役重啟，之所以最後沒通過，主要是投票總人口比較少，因為沒有了選舉和罷免一起投票，專門出來投公投的選民就不會那麼踴躍，而且在暑假期間，可能很多人不在國內。即便如此，賴政府也應結果當成民意的展現，為了國家長遠政策思考，還是要好好思考把大多數民眾同意核三延役的結果，當成施政的重要參考。

金門 國民黨 朱立倫 陳玉珍 立委選舉

延伸閱讀

曝黨內早在焦慮黨主席 王鴻薇：大人們應協調出不讓黨內焦慮的人選

盧秀燕不選黨主席 張亞中：朱立倫可選擇再參選

國民黨主席點名接班人 朱立倫喊交棒 盧秀燕呼聲高

朱立倫懇請接棒黨主席…盧秀燕明公開行程受訪 預料將回應是否參選

相關新聞

盧秀燕不選國民黨主席 她憂中部產業用這理由「媽媽會留在家」

台中市長盧秀燕今天宣布不會參選國民黨黨主席，她表示，台灣面臨非常嚴重的美國關稅的重創，這場經濟危機，中部地區是首當其衝，...

盧秀燕宣布不參選黨主席 國民黨回應了

國民黨主席朱立倫昨天宣布盼放心交棒給台中市長盧秀燕，盧今宣布不參選黨主席。國民黨發言人楊智伃表示，朱立倫一直以來的心願就...

曝黨內早在焦慮黨主席 王鴻薇：大人們應協調出不讓黨內焦慮的人選

台中市長盧秀燕宣布不參選國民黨主席，國民黨立委王鴻薇表示，黨主席肩負2026年地方選舉、2028年大選的重責大任，若盧秀...

盧秀燕不選國民黨主席 子弟兵黃健豪： 不該是指定接班

台中市長盧秀燕今天正式宣布不會競爭國民黨主席的職位，她的子弟兵、立委黃健豪接著在臉書發文表示，國民黨此刻，需要的不是一位...

黃健豪籲別「消耗」盧秀燕 黨內分進合擊面對複雜黨務

台中市長盧秀燕今天宣布不選國民黨主席，被視為盧子弟兵的國民黨立委黃健豪表示「支持」並分析，關稅問題讓盧決心專心做好市長，...

盧秀燕不選國民黨主席 江和樹：肯定促進藍白合的柔軟與韌性

對於台中市長盧秀燕表示不參選國民黨主席，民眾黨中央委員江和樹今表示，非常認同盧秀燕不參選國民黨主席，並肯定「展現能促進藍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。