曝黨內早在焦慮黨主席 王鴻薇：大人們應協調出不讓黨內焦慮的人選

台中市長盧秀燕宣布不參選國民黨主席，國民黨立委王鴻薇表示，黨主席肩負2026年地方選舉、2028年大選的重責大任，若盧秀燕及現任黨主席朱立論都不選，確實傷腦筋，現在黨內已經焦慮；還是希望「黨內大人們」能協調出適合的人選，要推出讓黨內不要焦慮的人選。

大罷免選舉落幕，國民黨主席選舉即將登場，國民黨主席朱立倫喊話，懇請台中市長盧秀燕擔任下屆黨主席重責大任，盧秀燕今天中午受訪表示，「在台中經濟最困難的時候，媽媽會留在家，會說到做到，所以無法參選國民黨黨主席！」

王鴻薇指出，8月23日罷免投票後，的確馬上就是要面臨國民黨黨主席改選一事，其實很快就要面對2026年、2028年選舉，黨主席肩負選舉重任；這次兩波大罷免全數不通過，還是要肯定朱立倫的輔選，若朱立倫執意要交棒，而盧秀燕不願接棒，確實對大家都是傷腦筋。

王鴻薇表示，若兩人最終都不選，其他接棒的人非常重要，「黨內大人們」還是要去做比較好的安排，協調出適合的人選，不要說好不仍容易挺過大罷免，又讓全黨進入焦慮期，基層確實已經感到焦慮，還是希望要推出讓黨內不要焦慮的人選。

另外，外界也關注，國民黨內到底誰適合？王鴻薇分析，這時候不適合點名，只能說黨內確實對沒人選有焦慮。至於朱立倫若連任可行？王鴻薇認為，這要看朱立倫怎麼想，朱立倫應該也不想讓別人覺得自己戀棧，「不管怎樣還是要給朱立倫肯定」。

