盧秀燕不選國民黨主席 子弟兵黃健豪： 不該是指定接班

台中市長盧秀燕今天正式宣布不會競爭國民黨主席的職位，她的子弟兵、立委黃健豪接著在臉書發文表示，國民黨此刻，需要的不是一位救世主，也不應該是指定接班；是每一位領袖一起承擔責任的時刻，而不是把希望全部寄託在一人身上。分進合擊、分工合作，才是我們政黨及國家再起的生機。

他說，第一，經濟問題： 台灣社會「一年多空轉內耗」的大惡罷政爭，終於以32比0的成績，短暫中止民進黨的亂政，此刻的台灣，與多數民眾切身相關的事，是美國對等關稅下的產業衝擊。台中有高科技業，但中部地區最重要且養活數十萬人口及家庭的，則是此次衝擊最大的中小企業，包含機械、自行車、工具機及木工機等。目前台中已有33家企業提出減班，包含機械製造業、零件製造業與金屬製造業。

市府目前的救急政策，已先編列預算協助九大產業公會海外參展、轉單、分散市場風險，另外也要看中央政府對外談判的結果、及後續的應變措施，還需要隨時調整。

不管今天是市長還是總統，以及任何一位領國家俸祿的民意代表及公務人員，攸關人民生計的事，讓人安居樂業，才是重中之重，不然投票給你授權給你幹什麼？

他說，盧秀燕宣布不會參選主席最後的關鍵，就是關稅政策的衝擊，對中部地區民眾生計的影響，讓市長決定要繼續專心做好民選首長的工作，顧好民生。

第二，政治問題：擔任黨主席與承擔責任，不是等號。朱立倫主席昨天點名，希望盧秀燕市長承擔黨務工作的責任。以2024年的大選，及這段時間大惡罷的競選過程中可以看到，任何黨籍立委需要站台，她全力配合；黨籍同仁需要協調，她出手整合。這說明一件事，過去一年多沒有擔任任何黨職的盧秀燕，她依然在競選及輔選工作盡心盡力，而且實質有效。

同時也證明一件事，每一位國民黨的政治人物，只要在各自當下的崗位上把事情做好，回應民意，民意自然會給我們正面的回應。

他說，國民黨是一個非常龐大的組織，如果盧秀燕在今年10月擔任黨主席，並在明年需要完成22縣市的縣市長及地方民意代表提名工作，同時她的市長任期只剩約一年兩個月，她一邊面對關稅衝擊、一邊處理民生市政、同時還要熟悉黨務並負責提名，我們到底是在支持她，還是在消耗她？

黃健豪認為，經歷過民意選舉、具全國知名度、且能促成兩大在野黨繼續合作，都是適合接棒主席的人選。國民黨此刻，需要的不是一位救世主，也不應該是指定接班；是每一位領袖一起承擔責任的時刻，而不是把希望全部寄託在一人身上。分進合擊、分工合作，才是我們政黨及國家再起的生機。

他說，他知道很多人還是焦慮，也期待盧秀燕改變，但依他對她的了解，面對關稅衝擊產業，及帶領一個正在急起直追的直轄市面對的各項挑戰，盧市長真心以公務及民生為重。過去她是因為這樣受人支持與愛戴，今天及未來，他相信她還是一樣會繼續維持這個風格。

總之，政治從來不是聽一個人說什麼，而是看她做什麼，我知道有難的時候，就算她不是黨主席，但這位同黨同志、政治前輩一定會站出來的。

