台灣經濟惡化中…「不必坐主席位置」盧秀燕：我要堅守崗位

盧秀燕今天和立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔，參加大台中商業總會理監事授證與理事長就職典禮，盧秀燕表示，關稅大海嘯已經來臨，我們的經濟正在惡化中，所以必需堅守崗位，陪伴產業和市民度過難關。

盧秀燕說，勸進她選黨主席的好朋友和民眾，都是為了台灣好。但她不選黨主席，只要黨有需要，她都會在，「我不必坐在黨主席位置上，也會和大家在同一陣線」，祈求台灣早日度過經濟風暴，讓人民過好日子，她相信「只要堅定念，團結奮鬥，一定會挺過困難，度過寒冬，期待春暖花開，台灣更好」。 台中市長盧秀燕今天到大雅區餐廳，參加大台中商業總會理事長就職典禮。記者黃仲裕/攝影 台中市長盧秀燕今天到大雅區餐廳，參加大台中商業總會理事長就職典禮。記者黃仲裕/攝影

商品推薦