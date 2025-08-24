盧秀燕不選黨主席 張亞中：朱立倫可選擇再參選

國民黨主席朱立倫昨天宣布盼放心交棒給台中市長盧秀燕，但盧今宣布不參選黨主席。已表態角逐國民黨主席的孫文學校總校長張亞中說，如果盧不選、朱又放心不下未來可能的接任人選，可選擇再參選，以確保他的現有路線與作為可繼續。

張亞中表示，朱立倫是主席，但他同時也是黨員。任何黨員均有表達他支持誰參選黨主席的自由與權利。朱立倫是黨員，也有參選黨主席的資格，他可以選擇繼續參選或不再參選。

張亞中說，如果盧秀燕不選，而朱立倫又放心不下未來可能的接任人選，亦可選擇再參選，以確保他的現有路線與作為可以繼續。

