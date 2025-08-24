聽新聞
0:00 / 0:00
盧秀燕不選黨主席 張亞中：朱立倫可選擇再參選
國民黨主席朱立倫昨天宣布盼放心交棒給台中市長盧秀燕，但盧今宣布不參選黨主席。已表態角逐國民黨主席的孫文學校總校長張亞中說，如果盧不選、朱又放心不下未來可能的接任人選，可選擇再參選，以確保他的現有路線與作為可繼續。
張亞中表示，朱立倫是主席，但他同時也是黨員。任何黨員均有表達他支持誰參選黨主席的自由與權利。朱立倫是黨員，也有參選黨主席的資格，他可以選擇繼續參選或不再參選。
張亞中說，如果盧秀燕不選，而朱立倫又放心不下未來可能的接任人選，亦可選擇再參選，以確保他的現有路線與作為可以繼續。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言