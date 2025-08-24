影／朱立倫點名接棒黨主席 盧秀燕：我要留在台中守護產業

台中市長 盧秀燕 今天出席在大雅區大台中商業會理監事授證典禮會，會後接受媒體訪問時表示，台灣目前面臨嚴重的美國關稅重創，在這一場經濟危機當中，中部地區首當其衝。遭受打擊的行業包括機械、精密機械、工具機以及中小企業，而且以台中為核心。這些產業、製造業過去創造台灣經濟繁榮與奇蹟，如果它們垮了，會造成台灣經濟大衰退以及失業問題，也會造成千百萬戶的家庭經濟受到影響。

盧秀燕表示，這一場關稅的大海嘯已經來臨了，經濟正在惡化當中，她必需堅守崗位，陪伴產業，陪伴市民渡過難關。她曾說最困難的時候，媽媽會留在家，這是她的承諾，她會說到做到。

盧秀燕強調，她不會參選國民黨主席，也謝謝勸進她的支持者與民眾，因為她知道這都是為了台灣好。只要黨有需要，她也會在。過去大小選戰，她都全力以赴，也都無役不與。她也祈求台灣能早日渡過經濟風暴，讓人民過好日子。

盧秀燕說，朱立倫勞苦功高，也謝謝她的看重，但國民黨是民主的政黨，黨主席的職位不宜指點或欽點參與，讓有意願的人公平競選。她也看到國民黨由上到下團結努力的能量，這在未來比什麼都重要。 台中市長盧秀燕認為黨主席人選不宜用欽點的方式。記者黃仲裕／攝影 台中市長盧秀燕婉拒朱立倫點名接棒。記者黃仲裕／攝影

