影／朱立倫點名接棒黨主席 盧秀燕：我要留在台中守護產業
盧秀燕表示，這一場關稅的大海嘯已經來臨了，經濟正在惡化當中，她必需堅守崗位，陪伴產業，陪伴市民渡過難關。她曾說最困難的時候，媽媽會留在家，這是她的承諾，她會說到做到。
盧秀燕強調，她不會參選國民黨主席，也謝謝勸進她的支持者與民眾，因為她知道這都是為了台灣好。只要黨有需要，她也會在。過去大小選戰，她都全力以赴，也都無役不與。她也祈求台灣能早日渡過經濟風暴，讓人民過好日子。
盧秀燕說，朱立倫勞苦功高，也謝謝她的看重，但國民黨是民主的政黨，黨主席的職位不宜指點或欽點參與，讓有意願的人公平競選。她也看到國民黨由上到下團結努力的能量，這在未來比什麼都重要。
