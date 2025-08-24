影／朱立倫點名接棒黨主席 盧秀燕：我要留在台中守護產業

快訊

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中市長盧秀燕在大雅區大台中商業會理監事授證典禮會後宣布不選黨主席。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕在大雅區大台中商業會理監事授證典禮會後宣布不選黨主席。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕今天出席在大雅區大台中商業會理監事授證典禮會，會後接受媒體訪問時表示，台灣目前面臨嚴重的美國關稅重創，在這一場經濟危機當中，中部地區首當其衝。遭受打擊的行業包括機械、精密機械、工具機以及中小企業，而且以台中為核心。這些產業、製造業過去創造台灣經濟繁榮與奇蹟，如果它們垮了，會造成台灣經濟大衰退以及失業問題，也會造成千百萬戶的家庭經濟受到影響。

盧秀燕表示，這一場關稅的大海嘯已經來臨了，經濟正在惡化當中，她必需堅守崗位，陪伴產業，陪伴市民渡過難關。她曾說最困難的時候，媽媽會留在家，這是她的承諾，她會說到做到。

盧秀燕強調，她不會參選國民黨主席，也謝謝勸進她的支持者與民眾，因為她知道這都是為了台灣好。只要黨有需要，她也會在。過去大小選戰，她都全力以赴，也都無役不與。她也祈求台灣能早日渡過經濟風暴，讓人民過好日子。

盧秀燕說，朱立倫勞苦功高，也謝謝她的看重，但國民黨是民主的政黨，黨主席的職位不宜指點或欽點參與，讓有意願的人公平競選。她也看到國民黨由上到下團結努力的能量，這在未來比什麼都重要。

台中市長盧秀燕認為黨主席人選不宜用欽點的方式。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕認為黨主席人選不宜用欽點的方式。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕婉拒朱立倫點名接棒。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕婉拒朱立倫點名接棒。記者黃仲裕／攝影

