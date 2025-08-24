盧秀燕不選國民黨主席 她憂中部產業用這理由「媽媽會留在家」

快訊

聯合報／ 記者游振昇陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕宣布不選國民黨主席，「媽媽要留在家裡」陪中部產業度過難關。記者黃仲裕/攝影
台中市盧秀燕今天宣布不會參選國民黨黨主席，她表示，台灣面臨非常嚴重的美國關稅的重創，這場經濟危機，中部地區是首當其衝，「最困難的時候，媽媽會留在家。這是我的承諾，我會說到做到！」

盧秀燕表示，台美關稅20%+ N，中部是重災區，遭遇最大打擊的行業，包括：機械、精密機械、工具機、手工具、自行車、包括中小企業等等，都是分布在中部地區，尤其以台中為核心。

這些產業、這些製造業在過去半世紀以來，創造了台灣的經濟奇蹟和繁榮，如果他們垮了，台灣經濟也會面臨大衰退、也會產生嚴重的失業問題、經濟問題，甚至千百萬戶的家庭經濟也會受到影響。

這場關稅大海嘯已經來臨，我們經濟正在惡化中，所以「我必須堅守崗位，陪伴我們的產業、陪伴我們的市民度過難關。」

盧秀燕表示，她曾經說過：最困難的時候，媽媽會留在家。這是我的承諾，我會說到做到！「也因此，我無法參選國民黨黨主席！」

盧秀燕說，「要特別謝謝所有愛護我、支持我、勸進我參選黨主席的好朋友們和民眾。我知道，這樣的鼓勵和支持，都是為了台灣好。」

即使不選黨主席，盧秀燕表示「只要黨有需要，我都會在！」就像國民黨過去大小選戰，她無役不與，而且都全力以赴，「因此我不必坐在主席的位置，我也會和大家同一陣線。」

最後，盧祈求，台灣能早日平安度過這場經濟風暴，讓人民過好日子。她相信，只要我們堅定信念、團結奮鬥，一定會挺過困難、度過寒冬，期待春暖花開，台灣更好。「

關稅 盧秀燕 黨主席 國民黨 台中市 中小企業

