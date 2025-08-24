快訊

麻衣揭「豪門婚姻內幕」！僅維持1年半甜蜜 王泉仁出門上班再沒回家

德雷克海峽規模7.5地震 郭鎧紋示警：強震變多 1事直接影響台灣

抗發炎、保護心血管 營養師分享吃櫻桃9大健康功效

聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕今宣布不選國民黨黨主席 未來不會自外於黨務

聯合報／ 記者游振昇陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天宣布不會參選國民黨主席。記者黃仲裕/攝影
台中市長盧秀燕今天宣布不會參選國民黨主席。記者黃仲裕/攝影

大罷免選舉落幕，國民黨主席選舉即將登場，國民黨主席朱立倫喊話，懇請台中市長盧秀燕擔任下屆黨主席重責大任，盧秀燕今天中午受訪表示，「在台中經濟最困難的時候，媽媽會留在家，會說到做到，所以無法參選國民黨黨主席！」

盧秀燕感謝朱立倫勞苦功高，以及他好意與抬愛，國民黨726與823證明團結才能勝利，大家分工、分進合擊。國民黨主席改選9月1日開始領表，4日、5日是登記最後期限。

「我們不會自外於黨務工作」盧秀燕說，從過去到現在黨有任何戰役盧都是無役不與，以後也是如此。但黨主席是民主選舉，不該由任何人指定，也應該讓有意願的人來競選，團結合作分工，才能勝利。

不少藍營人士挺盧、反朱，盧秀燕宣布不參選國民黨主席，政壇人士認為，大罷免結束後，盧秀燕最佳表態時機就是今天，快刀斬亂麻讓挺盧選黨主席的人死心，也避免拖久了引發藍營內耗。」

台中市長盧秀燕今天宣布不會參選國民黨主席。記者黃仲裕/攝影
台中市長盧秀燕今天宣布不會參選國民黨主席。記者黃仲裕/攝影

國民黨 盧秀燕 朱立倫 黨主席

延伸閱讀

盧秀燕大罷免後首露面…王金平：支持她任何決定

國民黨主席點名接班人 朱立倫喊交棒 盧秀燕呼聲高

2026布局牽動藍白合…朱立倫盼黨主席交棒盧秀燕 黨內人士這樣分析

朱立倫懇請接棒黨主席…盧秀燕明公開行程受訪 預料將回應是否參選

相關新聞

盧秀燕不選國民黨主席 她憂中部產業用這理由「媽媽會留在家」

台中市長盧秀燕今天宣布不會參選國民黨黨主席，她表示，台灣面臨非常嚴重的美國關稅的重創，這場經濟危機，中部地區是首當其衝，...

盧秀燕宣布不參選黨主席 國民黨回應了

國民黨主席朱立倫昨天宣布盼放心交棒給台中市長盧秀燕，盧今宣布不參選黨主席。國民黨發言人楊智伃表示，朱立倫一直以來的心願就...

曝黨內早在焦慮黨主席 王鴻薇：大人們應協調出不讓黨內焦慮的人選

台中市長盧秀燕宣布不參選國民黨主席，國民黨立委王鴻薇表示，黨主席肩負2026年地方選舉、2028年大選的重責大任，若盧秀...

盧秀燕不選國民黨主席 子弟兵黃健豪： 不該是指定接班

台中市長盧秀燕今天正式宣布不會競爭國民黨主席的職位，她的子弟兵、立委黃健豪接著在臉書發文表示，國民黨此刻，需要的不是一位...

黃健豪籲別「消耗」盧秀燕 黨內分進合擊面對複雜黨務

台中市長盧秀燕今天宣布不選國民黨主席，被視為盧子弟兵的國民黨立委黃健豪表示「支持」並分析，關稅問題讓盧決心專心做好市長，...

盧秀燕不選國民黨主席 江和樹：肯定促進藍白合的柔軟與韌性

對於台中市長盧秀燕表示不參選國民黨主席，民眾黨中央委員江和樹今表示，非常認同盧秀燕不參選國民黨主席，並肯定「展現能促進藍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。