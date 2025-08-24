聽新聞
盧秀燕今宣布不選國民黨黨主席 未來不會自外於黨務
大罷免選舉落幕，國民黨主席選舉即將登場，國民黨主席朱立倫喊話，懇請台中市長盧秀燕擔任下屆黨主席重責大任，盧秀燕今天中午受訪表示，「在台中經濟最困難的時候，媽媽會留在家，會說到做到，所以無法參選國民黨黨主席！」
盧秀燕感謝朱立倫勞苦功高，以及他好意與抬愛，國民黨726與823證明團結才能勝利，大家分工、分進合擊。國民黨主席改選9月1日開始領表，4日、5日是登記最後期限。
「我們不會自外於黨務工作」盧秀燕說，從過去到現在黨有任何戰役盧都是無役不與，以後也是如此。但黨主席是民主選舉，不該由任何人指定，也應該讓有意願的人來競選，團結合作分工，才能勝利。
不少藍營人士挺盧、反朱，盧秀燕宣布不參選國民黨主席，政壇人士認為，大罷免結束後，盧秀燕最佳表態時機就是今天，快刀斬亂麻讓挺盧選黨主席的人死心，也避免拖久了引發藍營內耗。」
