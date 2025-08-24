快訊

盧秀燕大罷免後首露面…王金平：支持她任何決定

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
盧秀燕（左三）、立法院前院長王金平（左二）、立委蔡其昌（左一）等人出席禪機山唯心聖教仙佛寺易經大學結業典禮。記者陳敬丰／攝影
盧秀燕（左三）、立法院前院長王金平（左二）、立委蔡其昌（左一）等人出席禪機山唯心聖教仙佛寺易經大學結業典禮。記者陳敬丰／攝影

大罷免塵埃落定，國民黨主席選舉風雲再起，現任黨主席朱立倫昨天表示「希望台中市長盧秀燕承擔重任」，盧今天首度公開露面，與立法院前院長王金平同框，並未回答黨主席等問題。

盧秀燕今天上午10時許到中興大學出席禪機山唯心聖教仙佛寺易經大學結業典禮，王金平、台中立委楊瓊瓔、蔡其昌等人都露面，前總統陳水扁也有現身，不過較早離開，並未與盧秀燕同框。

盧秀燕抵達後，媒體詢問朱立倫表示要交棒一事，她笑而不答。市府昨天表示，盧會在上午11時50分大雅區上野國際宴會廳舉辦的大台中商業會第二十八屆理監事授證典禮後，接受媒體聯訪，外界相信盧秀燕會在這次受訪中明確表態是否參選黨主席；親近人士透露，盧不參選的可能性更高。

王金平在中興大學被媒體問及盧秀燕選不選黨主席，表示尊重盧的意願與決定，她未來要怎麼走，都會給予支持。

盧秀燕在結業典禮中致詞表示，現在是混亂且令人不安的時代，需要更多的學習與修行，感謝易經大學開授課程，讓更多人學習安身立命之道，也期盼學員結業後分享修行所得，讓國家社會更好。王金平則祈禱，兩岸和平、國家人民安樂富足。

台中市長盧秀燕（中）大罷免後首度露面，未回答是否參選黨主席；據悉，她將在中午表態。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（中）大罷免後首度露面，未回答是否參選黨主席；據悉，她將在中午表態。記者陳敬丰／攝影

