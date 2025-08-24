接不接黨魁？快刀斬亂麻 盧秀燕今接招

大罷免選舉落幕，國民黨主席選舉緊接登場，據了解，台中市長盧秀燕今天將宣布不參選國民黨主席。政壇人士認為，八二三罷免結束後，盧秀燕最佳表態時機就是今天，快刀斬亂麻讓挺盧選黨主席的人死心，也避免拖久了引發藍營內耗。

國民黨主席朱立倫昨喊話，懇請盧擔任下屆黨主席重責大任，中市府昨晚表示「不回應」。中部政壇人士表示，罷免投票的結果還熱騰騰的，朱立倫此語「讓大家無法喘息」，讓大罷免完封的喜悅大打折扣。

國民黨主席選舉時程逼近，依國民黨中央規畫，九月一至五日領表，四至五日登記。

朱立倫表態要交棒，外界看好黨內最強母雞「媽媽市長」可以接手國民黨，在明年底市長卸任後，為前進二○二八邁出大步，也避免重蹈過去黨主席與總統參選人不同調的覆轍。

盧秀燕對是否接任黨主席一事遲未表態，一方面與台中市民有約定，不能中途落跑，另方面盧秀燕推動藍白合，若具備國民黨主席身分，在二○二六選舉中恐難保持超然立場；藍白若不合，難以在二○二八大選挑戰已在中央執政十二年的民進黨。

昨天罷免投票結束後，盧秀燕未公開現身。

據了解，盧秀燕今天出席地方活動，接受媒體聯訪時將表態不參選黨主席；盧對有志參選黨主席的人選，也不會公開點名支持，一切尊重黨章、黨內規定。

政壇人士表示，罷免戰期間，盧若談論黨主席選舉，恐被過度解讀，第二波罷免投票昨天結束，今天是表態不選最佳時機，盧在罷免結束隔天立即宣布，可快刀斬亂麻，也避免選與不選引發內耗，加上今天是假日，也維持上班不談政治的設定。

近盧人士指出，盧守住台中市六席立委，加上跨區加持雙北、桃園、新竹、南投等縣市立委後，讓有志參選黨主席人士有布局時間，也避免各界持續揣測，跳脫選不選黨主席的話題。

