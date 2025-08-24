聽新聞
0:00 / 0:00

接不接黨魁？快刀斬亂麻 盧秀燕今接招

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
國民黨主席朱立倫昨天懇請台中市長盧秀燕接任下一屆國民黨主席，但盧不參選黨主席的態度至今未變。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席朱立倫昨天懇請台中市長盧秀燕接任下一屆國民黨主席，但盧不參選黨主席的態度至今未變。記者黃仲裕／攝影

罷免選舉落幕，國民黨主席選舉緊接登場，據了解，台中市長盧秀燕今天將宣布不參選國民黨主席。政壇人士認為，八二三罷免結束後，盧秀燕最佳表態時機就是今天，快刀斬亂麻讓挺盧選黨主席的人死心，也避免拖久了引發藍營內耗。

國民黨主席朱立倫昨喊話，懇請盧擔任下屆黨主席重責大任，中市府昨晚表示「不回應」。中部政壇人士表示，罷免投票的結果還熱騰騰的，朱立倫此語「讓大家無法喘息」，讓大罷免完封的喜悅大打折扣。

國民黨主席選舉時程逼近，依國民黨中央規畫，九月一至五日領表，四至五日登記。

朱立倫表態要交棒，外界看好黨內最強母雞「媽媽市長」可以接手國民黨，在明年底市長卸任後，為前進二○二八邁出大步，也避免重蹈過去黨主席與總統參選人不同調的覆轍。

盧秀燕對是否接任黨主席一事遲未表態，一方面與台中市民有約定，不能中途落跑，另方面盧秀燕推動藍白合，若具備國民黨主席身分，在二○二六選舉中恐難保持超然立場；藍白若不合，難以在二○二八大選挑戰已在中央執政十二年的民進黨。

昨天罷免投票結束後，盧秀燕未公開現身。

據了解，盧秀燕今天出席地方活動，接受媒體聯訪時將表態不參選黨主席；盧對有志參選黨主席的人選，也不會公開點名支持，一切尊重黨章、黨內規定。

政壇人士表示，罷免戰期間，盧若談論黨主席選舉，恐被過度解讀，第二波罷免投票昨天結束，今天是表態不選最佳時機，盧在罷免結束隔天立即宣布，可快刀斬亂麻，也避免選與不選引發內耗，加上今天是假日，也維持上班不談政治的設定。

近盧人士指出，盧守住台中市六席立委，加上跨區加持雙北、桃園、新竹、南投等縣市立委後，讓有志參選黨主席人士有布局時間，也避免各界持續揣測，跳脫選不選黨主席的話題。

罷免 盧秀燕 朱立倫

延伸閱讀

朱立倫要盧秀燕接黨主席！支持者讚「帥氣華麗下台」 但擔心新隱憂

影／罷免全挺過！朱立倫宣告卸任 籲盧秀燕接黨主席

大罷免完封綠營！朱立倫宣布交棒：懇請盧秀燕承擔黨主席重任

是否參選國民黨主席將攤牌 趙少康：盧秀燕一定做明智決定

相關新聞

國民黨黨魁交棒 朱立倫點名盧秀燕

在取得兩波大罷免勝利後，國民黨主席朱立倫昨天宣布，為了二○二六和二○二八重返執政的挑戰，此刻是他「順利交棒、放心交棒」的...

接不接黨魁？快刀斬亂麻 盧秀燕今接招

大罷免選舉落幕，國民黨主席選舉緊接登場，據了解，台中市長盧秀燕今天將宣布不參選國民黨主席。政壇人士認為，八二三罷免結束後...

觀察站／主席接班亂流 藍沒本錢內耗

大罷免完封，國民黨主席朱立倫宣布要放心交棒，懇請台中市長盧秀燕承擔黨主席重任。盧秀燕早已決定不參選黨主席，最快今天宣布，...

2026布局牽動藍白合…朱立倫盼黨主席交棒盧秀燕 黨內人士這樣分析

國民黨與民眾黨合作完封大罷免後，國民黨主席朱立倫宣布交棒，盼台中市長盧秀燕接任，尚待盧秀燕表態。國民黨如何與民眾黨延續合...

朱立倫懇請接棒黨主席…盧秀燕明公開行程受訪 預料將回應是否參選

對於國民黨主席朱立倫今天公開懇請台中市長盧秀燕接棒黨主席，盧陣營晚間未回應，但中市府晚上通知媒體，盧秀燕明天公開行程接受...

朱立倫要盧秀燕接黨主席！支持者讚「帥氣華麗下台」 但擔心新隱憂

今（23）日罷免案結束開票，遭罷免的7名國民黨立委、加上726的24名藍委，全數以31：0完封挺過罷免。國民黨主席朱立倫今晚順勢宣布將卸黨主席一職，並期盼可以順利交棒給台中市長盧秀燕，引起不少支持者力挺，大讚朱立倫「華麗下台」，但也擔心可能掀起另一項隱憂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。