觀察站／主席接班亂流 藍沒本錢內耗

聯合報／ 本報記者鄭媁
國民黨主席朱立倫昨天懇請台中市長盧秀燕接任下一屆國民黨主席，但盧不參選黨主席的態度至今未變。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席朱立倫昨天懇請台中市長盧秀燕接任下一屆國民黨主席，但盧不參選黨主席的態度至今未變。記者黃仲裕／攝影

罷免完封，國民黨主席朱立倫宣布要放心交棒，懇請台中市長盧秀燕承擔黨主席重任。盧秀燕早已決定不參選黨主席，最快今天宣布，若盧不選，朱不續任，國民黨主席改選可能出現亂局。

從七二六到八二三兩次選舉，除證明藍白合就有能力強力監督民進黨，國民黨此次內部團結對抗惡罷，亦是對抗惡罷成功的關鍵。換言之，國民黨現在沒有本錢內耗，接不接黨主席，朱立倫與盧秀燕各有其主觀、客觀難處，但這是「小難」，「大難」是二○二六與二○二八如何勝選。

卅一席藍委全數守住，朱立倫四年任期全力投入與盧秀燕全力輔選，勝選得來不易。盧秀燕如今是黨內最期待能帶領全黨二○二八重返執政的明日之星，朱立倫是現任黨主席，黨主席改選、黨的未來，都與兩人密切相關，唯有盧朱合作，才是黨內最大的期盼。

可如今，一個要交棒，一個不接棒，兩人看起來並沒有充分溝通，反而是隔空喊話。國民黨主席改選九月一日開始領表，九月四日、五日是登記最後期限。在登記截止前，黨內焦慮將到最高點，盧、朱在登記截止前都將承受黨內一波接一波的壓力。

盧有意爭取總統大位已是政壇皆知，若盧堅持不參選黨主席，黨主席的人選也十分重要，因為下一任黨主席近則要擔負二○二六提名重責，遠則要肩負二○二八造王者重任，不論誰當主席，都必須跟二○二八的參選人密切合作不再出現二○二○及二○二四年大選黨機器與總統候選人各行其是的情形，黨內已一再提醒，當事人不能置之不理。

若放手讓黨內各山頭各擁人馬參選，國民黨勢必又要回到路線之爭，給民進黨見縫插針的機會，若是未來出現少數、弱勢的黨魁，地方派系、諸侯各據山頭，不要說二○二八，二○二六年地方大選就要嘗到苦果。

從二○一八年以來，國民黨已一再證明選情大好後的黨內大亂，已兩度嘗到奪不回中央執政的苦果。國民黨主席誰擔任，或許不是在中央勝選的唯一因素，但如果不妥善處理，大罷免勝選的紅利轉眼就會消耗殆盡。

朱立倫要盧秀燕接黨主席！支持者讚「帥氣華麗下台」 但擔心新隱憂

朱立倫喊話「釋放柯文哲」 賴總統：政策可對話「司法獨立性須尊重」

影／罷免全挺過！朱立倫宣告卸任 籲盧秀燕接黨主席

大罷免完封綠營！朱立倫宣布交棒：懇請盧秀燕承擔黨主席重任

國民黨黨魁交棒 朱立倫點名盧秀燕

在取得兩波大罷免勝利後，國民黨主席朱立倫昨天宣布，為了二○二六和二○二八重返執政的挑戰，此刻是他「順利交棒、放心交棒」的...

接不接黨魁？快刀斬亂麻 盧秀燕今接招

大罷免選舉落幕，國民黨主席選舉緊接登場，據了解，台中市長盧秀燕今天將宣布不參選國民黨主席。政壇人士認為，八二三罷免結束後...

觀察站／主席接班亂流 藍沒本錢內耗

大罷免完封，國民黨主席朱立倫宣布要放心交棒，懇請台中市長盧秀燕承擔黨主席重任。盧秀燕早已決定不參選黨主席，最快今天宣布，...

2026布局牽動藍白合…朱立倫盼黨主席交棒盧秀燕 黨內人士這樣分析

國民黨與民眾黨合作完封大罷免後，國民黨主席朱立倫宣布交棒，盼台中市長盧秀燕接任，尚待盧秀燕表態。國民黨如何與民眾黨延續合...

朱立倫懇請接棒黨主席…盧秀燕明公開行程受訪 預料將回應是否參選

對於國民黨主席朱立倫今天公開懇請台中市長盧秀燕接棒黨主席，盧陣營晚間未回應，但中市府晚上通知媒體，盧秀燕明天公開行程接受...

朱立倫要盧秀燕接黨主席！支持者讚「帥氣華麗下台」 但擔心新隱憂

今（23）日罷免案結束開票，遭罷免的7名國民黨立委、加上726的24名藍委，全數以31：0完封挺過罷免。國民黨主席朱立倫今晚順勢宣布將卸黨主席一職，並期盼可以順利交棒給台中市長盧秀燕，引起不少支持者力挺，大讚朱立倫「華麗下台」，但也擔心可能掀起另一項隱憂。

