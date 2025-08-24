聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨黨魁交棒 朱立倫點名盧秀燕

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨主席朱立倫（中）昨晚宣告將卸任黨主席一職，呼籲台中市長盧秀燕承擔國民黨黨主席，繼續強力監督執政當局。記者許正宏／攝影
國民黨主席朱立倫（中）昨晚宣告將卸任黨主席一職，呼籲台中市長盧秀燕承擔國民黨黨主席，繼續強力監督執政當局。記者許正宏／攝影

在取得兩波大罷免勝利後，國民黨主席朱立倫昨天宣布，為了二○二六和二○二八重返執政的挑戰，此刻是他「順利交棒、放心交棒」的時刻，懇請台中市長盧秀燕接任下一屆國民黨主席，承擔黨主席一職的重責大任。

昨天並非朱立倫首次表達交棒主席一職的意願，但這是他第一次公開點名希望盧秀燕接任黨主席。據了解，盧秀燕預計今天白天接受媒體聯訪，說清楚她對國民黨主席人選的看法。

昨天選舉結果底定後，朱立倫率一級黨務主管向藍白支持者與期待改變的公民致謝。他表示，大家的信任與託付，給了國民黨監督政府最大的支持，給予他們服務的機會與莫大的勇氣。四年來，他與國民黨、尤其是青年團隊穩扎穩打、戮力向前。

朱立倫說，過去四年為了國家、為了黨，他們盡心盡力、全力付出，不計個人榮辱，只求國民黨好、台灣好。他表示，為了接下來對政府更強力的監督，更是為了即將到來的二○二六和二○二八重返執政的挑戰。此刻，是他正式「順利交棒、放心交棒」的時刻。

朱立倫說，在此誠摯懇請盧秀燕接任下一屆黨主席，承擔重責大任，「秀燕的沉穩、務實與溫暖，正是此刻的國民黨、此刻的台灣，最需要的力量」。他與這群優秀的青年團隊，在重返執政的路上絕對不會缺席。他們將在各自崗位上，用不同方式匯集更強大的監督力量，支持盧秀燕領導的國民黨重返執政。

朱立倫也對賴政府直指五項迫切的改革呼籲，包括搶救經濟，保護民生，終結黑箱談判；重建能源安全韌性，確保台灣的生存與發展；終結司法東廠，掃除政治黑手，重建司法獨立。

他請執政者停止任何形式的政治力介入司法，捍衛司法獨立；並立即成立跨黨派的調查委員會，徹查綠電發展與其他重大建設中的所有弊案，揪出國家的蛀蟲。

朱立倫表示，最新民意再次確認，人民需要在野監督的力量。賴清德總統與行政院長卓榮泰必須尊重國會的多數民意，停止用各種造謠和抹黑來規避監督。內閣的重組必須以全民利益為歸依，而非為鞏固賴清德個人，維護民進黨一黨之私。台灣必須回歸責任政治的憲法精神，讓國家結束空轉，重回正軌。

他呼籲賴清德政府，停止一切製造對立的政治操作，全力投入災後重建、重振經濟等福國利民的要務，用專業治理凝聚人心，讓台灣面對內外挑戰時，能團結一致，共同前行。

罷免 盧秀燕 朱立倫 賴清德 卓榮泰

延伸閱讀

朱立倫要盧秀燕接黨主席！支持者讚「帥氣華麗下台」 但擔心新隱憂

朱立倫喊話「釋放柯文哲」 賴總統：政策可對話「司法獨立性須尊重」

罷免開票結果／「執政傲慢最響亮警鐘」 朱立倫提5大呼籲：釋放柯文哲

影／罷免全挺過！朱立倫宣告卸任 籲盧秀燕接黨主席

相關新聞

國民黨黨魁交棒 朱立倫點名盧秀燕

在取得兩波大罷免勝利後，國民黨主席朱立倫昨天宣布，為了二○二六和二○二八重返執政的挑戰，此刻是他「順利交棒、放心交棒」的...

接不接黨魁？快刀斬亂麻 盧秀燕今接招

大罷免選舉落幕，國民黨主席選舉緊接登場，據了解，台中市長盧秀燕今天將宣布不參選國民黨主席。政壇人士認為，八二三罷免結束後...

觀察站／主席接班亂流 藍沒本錢內耗

大罷免完封，國民黨主席朱立倫宣布要放心交棒，懇請台中市長盧秀燕承擔黨主席重任。盧秀燕早已決定不參選黨主席，最快今天宣布，...

2026布局牽動藍白合…朱立倫盼黨主席交棒盧秀燕 黨內人士這樣分析

國民黨與民眾黨合作完封大罷免後，國民黨主席朱立倫宣布交棒，盼台中市長盧秀燕接任，尚待盧秀燕表態。國民黨如何與民眾黨延續合...

朱立倫懇請接棒黨主席…盧秀燕明公開行程受訪 預料將回應是否參選

對於國民黨主席朱立倫今天公開懇請台中市長盧秀燕接棒黨主席，盧陣營晚間未回應，但中市府晚上通知媒體，盧秀燕明天公開行程接受...

朱立倫要盧秀燕接黨主席！支持者讚「帥氣華麗下台」 但擔心新隱憂

今（23）日罷免案結束開票，遭罷免的7名國民黨立委、加上726的24名藍委，全數以31：0完封挺過罷免。國民黨主席朱立倫今晚順勢宣布將卸黨主席一職，並期盼可以順利交棒給台中市長盧秀燕，引起不少支持者力挺，大讚朱立倫「華麗下台」，但也擔心可能掀起另一項隱憂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。