國民黨黨魁交棒 朱立倫點名盧秀燕

在取得兩波大罷免勝利後，國民黨主席朱立倫昨天宣布，為了二○二六和二○二八重返執政的挑戰，此刻是他「順利交棒、放心交棒」的時刻，懇請台中市長盧秀燕接任下一屆國民黨主席，承擔黨主席一職的重責大任。

昨天並非朱立倫首次表達交棒主席一職的意願，但這是他第一次公開點名希望盧秀燕接任黨主席。據了解，盧秀燕預計今天白天接受媒體聯訪，說清楚她對國民黨主席人選的看法。

昨天選舉結果底定後，朱立倫率一級黨務主管向藍白支持者與期待改變的公民致謝。他表示，大家的信任與託付，給了國民黨監督政府最大的支持，給予他們服務的機會與莫大的勇氣。四年來，他與國民黨、尤其是青年團隊穩扎穩打、戮力向前。

朱立倫說，過去四年為了國家、為了黨，他們盡心盡力、全力付出，不計個人榮辱，只求國民黨好、台灣好。他表示，為了接下來對政府更強力的監督，更是為了即將到來的二○二六和二○二八重返執政的挑戰。此刻，是他正式「順利交棒、放心交棒」的時刻。

朱立倫說，在此誠摯懇請盧秀燕接任下一屆黨主席，承擔重責大任，「秀燕的沉穩、務實與溫暖，正是此刻的國民黨、此刻的台灣，最需要的力量」。他與這群優秀的青年團隊，在重返執政的路上絕對不會缺席。他們將在各自崗位上，用不同方式匯集更強大的監督力量，支持盧秀燕領導的國民黨重返執政。

朱立倫也對賴政府直指五項迫切的改革呼籲，包括搶救經濟，保護民生，終結黑箱談判；重建能源安全韌性，確保台灣的生存與發展；終結司法東廠，掃除政治黑手，重建司法獨立。

他請執政者停止任何形式的政治力介入司法，捍衛司法獨立；並立即成立跨黨派的調查委員會，徹查綠電發展與其他重大建設中的所有弊案，揪出國家的蛀蟲。

朱立倫表示，最新民意再次確認，人民需要在野監督的力量。賴清德總統與行政院長卓榮泰必須尊重國會的多數民意，停止用各種造謠和抹黑來規避監督。內閣的重組必須以全民利益為歸依，而非為鞏固賴清德個人，維護民進黨一黨之私。台灣必須回歸責任政治的憲法精神，讓國家結束空轉，重回正軌。

他呼籲賴清德政府，停止一切製造對立的政治操作，全力投入災後重建、重振經濟等福國利民的要務，用專業治理凝聚人心，讓台灣面對內外挑戰時，能團結一致，共同前行。

商品推薦