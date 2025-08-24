國民黨主席點名接班人 朱立倫喊交棒 盧秀燕呼聲高
取得兩波大罷免勝利後，國民黨主席朱立倫昨（23）日宣布，為了2026和2028重返執政的挑戰，此刻是他「順利交棒、放心交棒」的時刻，懇請台中市長盧秀燕接任下一屆國民黨主席，承擔黨主席重責大任。
昨天並非朱立倫首次表達交棒主席一職的意願，但這是他第一次公開點名希望盧秀燕接任黨主席。據了解，盧秀燕預計今天白天接受媒體聯訪，說清楚她對國民黨主席人選的看法。
朱立倫說，在此誠摯懇請盧秀燕接任下一屆黨主席，承擔重責大任，大家將在各自崗位上，用不同方式匯集更強大監督力量。
朱立倫也對賴政府直指五項迫切的改革呼籲，包括搶救經濟，保護民生，終結黑箱談判；重建能源安全韌性，確保台灣生存與發展；終結司法東廠，掃除政治黑手，重建司法獨立。請執政者停止任何形式的政治力介入司法，捍衛司法獨立；並立即成立跨黨派的調查委員會，徹查綠電發展與其他重大建設中的所有弊案，揪出國家的蛀蟲。
