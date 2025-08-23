聽新聞
2026布局牽動藍白合…朱立倫盼黨主席交棒盧秀燕 黨內人士這樣分析

中央社／ 台北23日電
國民黨與民眾黨合作完封大罷免後，國民黨主席朱立倫宣布交棒，盼台中市長盧秀燕接任，尚待盧秀燕表態。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
國民黨與民眾黨合作完封大罷免後，國民黨主席朱立倫宣布交棒，盼台中市長盧秀燕接任，尚待盧秀燕表態。國民黨如何與民眾黨延續合作基礎，在2026年地方選戰中分進合擊，鎖定勝果，將成為10月新任黨主席的重要任務。

國民黨立委羅明才、林思銘、顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣，馬文君與游顥罷免案今天投票，並在投票結束後隨即開票，連同7月26日24位國民黨立委與停職的新竹市長高虹安罷免案，共32件罷免案全遭否決。

朱立倫晚間宣布將交棒，懇請盧秀燕接任黨主席。黨內人士說，從罷免案的結果來看，藍白合是其中的關鍵，在野勢力的團結，抵擋住綠營一波波罷免攻勢，這也為2026年的縣市長選戰累積勝選氣勢；但接下來國民黨內先要完成黨主席改選，也將牽動藍白合。

黨內人士認為，若朱立倫連任黨主席，藍白合的基礎不至於有所變動，而盧秀燕過往在台中有藍白合示範區經驗，如果擔任黨主席，在與民眾黨的合作上，相信也不會有太多狀況。

黨內人士表示，如今朱立倫堅持交棒，如果盧秀燕決定不參選，國民黨主席由第三者擔任，就可能要重新與白營建立合作默契，前期的磨合將無法避免，勢必也會影響2026年地方選戰的布局。

黨內人士也憂心，藍營雖然在這次罷免案大獲全勝，氣勢正旺，如果出現朱立倫、盧秀燕等黨內大咖不願連任或挺身角逐黨主席，多少會打擊黨內士氣。

此外，在野勢力成功守住大罷免，藍營地方人士就認為，這為2026年的地方選舉增添不少氣勢與優勢，罷免結果也證明，藍白合非常有機會贏過綠營；因此未來地方選戰的布局，藍白之間勢必需要多點討論與相互配合，這也將是新任國民黨主席的考驗。

民眾黨主席黃國昌有意角逐新北市長，國民黨勸進台北市副市長李四川，李四川也表態不排斥。地方人士建議，在縣市長的人選上，能談合作的縣市應儘快啟動相關作業，用公平、公正、公開的方式產生人選，儘速完成整合是重中之重；至於各地的議員選舉，由於屬於複數選區，藍白各自有布局考量，合作難度較高，恐怕就要兄弟爬山、各自努力。

