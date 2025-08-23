聽新聞
0:00 / 0:00
朱立倫懇請接棒黨主席…盧秀燕明公開行程受訪 預料將回應是否參選
對於國民黨主席朱立倫今天公開懇請台中市長盧秀燕接棒黨主席，盧陣營晚間未回應，但中市府晚上通知媒體，盧秀燕明天公開行程接受採訪，預料將回應是否參選黨主席相關議題。
國民黨立委羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘、馬文君、游顥罷免案，以及全國性的重啟核三公投今天投開票，國民黨主席朱立倫下午於開票後，在中央黨部發表談話。
朱立倫表示，他非常誠摯的懇請台中市長盧秀燕接任國民黨主席，承擔黨主席的重責大任，他會跟所有優秀的青年團隊，在國民黨重返執政的路上，全力努力、絕不缺席，全力支持盧秀燕領導的國民黨團隊重返執政。
對於朱立倫的談話，盧秀燕陣營晚間未予回應。由於盧秀燕明天原本排定有2場公開行程，晚上市府發布採訪通知說明，盧秀燕於大雅區的公開行程接受採訪，預料將回應外界有關是否參選國民黨主席議題。
盧秀燕在順利守住台中市6席國民黨立委後，已成藍營最強母雞，黨內希望盧秀燕承擔參選主席聲量強大，在823罷免投票之前，盧秀燕總以守住立委席次為重而不予回應，如今罷免投票結束，她的態度再度成為關注焦點，黨內也在等她表態。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言