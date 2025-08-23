聽新聞
朱立倫要盧秀燕接黨主席！支持者讚「帥氣華麗下台」 但擔心新隱憂

聯合新聞網／ 綜合報導
大罷免、公投今天結束投開票作業，遭罷免的國民黨立委全數挺過，國民黨主席朱立倫晚間在黨中央舉行記者會。記者許正宏／攝影
大罷免、公投今天結束投開票作業，遭罷免的國民黨立委全數挺過，國民黨主席朱立倫晚間在黨中央舉行記者會。記者許正宏／攝影

今（23）日罷免案結束開票，遭罷免的7名國民黨立委、加上726的24名藍委，全數以31：0完封挺過罷免。國民黨主席朱立倫今晚順勢宣布將卸黨主席一職，並期盼可以順利交棒給台中市長盧秀燕，引起不少支持者力挺，大讚朱立倫「華麗下台」，但也擔心可能掀起另一項隱憂。

國民黨主席朱立倫23日晚間在黨中央舉行記者會，感謝支持者力挺不同意罷免案，結束「一年的空轉內耗」，他提到今天的結果，是人民對執政傲慢最響亮的警鐘，隨後宣布自己將卸下黨主席，喊話台中市長盧秀燕承擔國民黨黨主席，繼續監督執政當局。

此舉引起不少PTT網友的支持，讚賞朱立倫「華麗下台」、「以退為進是高招」、「這樣退很漂亮，不會有人說嘴」、「大起大落就他還活著其實很厲害了」、「可以呀，盧（秀燕）接棒可以布局下次大選了」、「真的是榮退」，並稱很少主席能做到「帥氣轉身離席」。

但也有人認為朱立倫「沒罷到任何一席綠委，真的該下台」、「華麗下台但交給誰不用你出來屁」、「交棒江啟臣也不錯啊」，並稱盧秀燕被點名「不要躲了啦」，但擔憂現在接黨主席同時兼任台中市長，「她如果跟他人或企業募款，會不會未來有市政利益與私人政黨募款部分的重疊？」未妥善處理好恐引來敵方陣營攻擊，「盧秀燕又不是穩贏的」、「台中市民認真覺得盧媽現在別接」。

國民黨黨魁交棒 朱立倫點名盧秀燕

在取得兩波大罷免勝利後，國民黨主席朱立倫昨天宣布，為了二○二六和二○二八重返執政的挑戰，此刻是他「順利交棒、放心交棒」的...

接不接黨魁？快刀斬亂麻 盧秀燕今接招

大罷免選舉落幕，國民黨主席選舉緊接登場，據了解，台中市長盧秀燕今天將宣布不參選國民黨主席。政壇人士認為，八二三罷免結束後...

觀察站／主席接班亂流 藍沒本錢內耗

大罷免完封，國民黨主席朱立倫宣布要放心交棒，懇請台中市長盧秀燕承擔黨主席重任。盧秀燕早已決定不參選黨主席，最快今天宣布，...

2026布局牽動藍白合…朱立倫盼黨主席交棒盧秀燕 黨內人士這樣分析

國民黨與民眾黨合作完封大罷免後，國民黨主席朱立倫宣布交棒，盼台中市長盧秀燕接任，尚待盧秀燕表態。國民黨如何與民眾黨延續合...

朱立倫懇請接棒黨主席…盧秀燕明公開行程受訪 預料將回應是否參選

對於國民黨主席朱立倫今天公開懇請台中市長盧秀燕接棒黨主席，盧陣營晚間未回應，但中市府晚上通知媒體，盧秀燕明天公開行程接受...

朱立倫要盧秀燕接黨主席！支持者讚「帥氣華麗下台」 但擔心新隱憂

