影／罷免全挺過！朱立倫宣告卸任 籲盧秀燕接黨主席

今（23）日罷免案結束開票，遭罷免的7名國民黨立委、加上726的24名藍委，全數以31：0完封挺過罷免。國民黨主席朱立倫今晚順勢宣布將卸黨主席一職，並期盼可以順利交棒給台中市長盧秀燕，引起不少支持者力挺，大讚朱立倫「華麗下台」，但也擔心可能掀起另一項隱憂。

2025-08-23 20:37