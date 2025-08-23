影／罷免全挺過！朱立倫宣告卸任 籲盧秀燕接黨主席
大罷免、公投今天結束投開票作業，遭罷免的國民黨立委、新竹市長高虹安全數挺過，國民黨主席朱立倫晚間在黨中央舉行記者會，二度鞠躬感謝支持者，提出5點建議給執政的賴清德政府，並宣告自己將卸任黨主席一職，呼籲台中市長盧秀燕承擔國民黨黨主席，繼續強力監督執政當局。
