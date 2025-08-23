影／國民黨主席改選支持誰？江啟臣：尊重黨內機制、民主

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣罷免案不通過，他今晚謝票。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣罷免案不通過，他今晚謝票。記者游振昇／攝影

立法院副院長江啟臣今晚被問到國民黨主席下個月選舉問題，他說國民黨主席選舉問題，他尊重黨內機制，過去他參選過黨主席，他了解這套模式，國民黨要脫胎換骨，黨內必需尊重民主，他尊重每位想參選人的想法，對盧市長一樣，他支持和尊重盧市長的決定與想法。

江啟臣罷免案不通過，今晚6點他回到服務處感謝，支持者熱情迎上大喊「副院長加油」，他感謝所有支持者給他勇氣和力量。

國民黨 江啟臣

公投即時開票／台中公投投票率35.98% 3選區罷免案全不通過

罷免開票結果／宣布罷免案不過關 江啟臣籲賴清德召開國是會議

罷免開票結果／罷免案不通過 江啟臣感謝天上的父親給他力量

罷免開票結果／大罷免不通過 江啟臣籲賴總統和執政黨開國是會議

國民黨黨魁交棒 朱立倫點名盧秀燕

在取得兩波大罷免勝利後，國民黨主席朱立倫昨天宣布，為了二○二六和二○二八重返執政的挑戰，此刻是他「順利交棒、放心交棒」的...

國民黨主席點名接班人 朱立倫喊交棒 盧秀燕呼聲高

取得兩波大罷免勝利後，國民黨主席朱立倫昨（23）日宣布，為了2026和2028重返執政的挑戰，此刻是他「順利交棒、放心交...

接不接黨魁？快刀斬亂麻 盧秀燕今接招

大罷免選舉落幕，國民黨主席選舉緊接登場，據了解，台中市長盧秀燕今天將宣布不參選國民黨主席。政壇人士認為，八二三罷免結束後...

觀察站／主席接班亂流 藍沒本錢內耗

大罷免完封，國民黨主席朱立倫宣布要放心交棒，懇請台中市長盧秀燕承擔黨主席重任。盧秀燕早已決定不參選黨主席，最快今天宣布，...

2026布局牽動藍白合…朱立倫盼黨主席交棒盧秀燕 黨內人士這樣分析

國民黨與民眾黨合作完封大罷免後，國民黨主席朱立倫宣布交棒，盼台中市長盧秀燕接任，尚待盧秀燕表態。國民黨如何與民眾黨延續合...

朱立倫懇請接棒黨主席…盧秀燕明公開行程受訪 預料將回應是否參選

對於國民黨主席朱立倫今天公開懇請台中市長盧秀燕接棒黨主席，盧陣營晚間未回應，但中市府晚上通知媒體，盧秀燕明天公開行程接受...

