聽新聞
0:00 / 0:00

是否參選國民黨主席將攤牌 趙少康：盧秀燕一定做明智決定

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
核三重啟公投在今天與7件國民黨籍立委罷免案一同舉行投票，台北市只有核三重啟公投，中廣前董事長趙少康前往投票。記者胡經周／攝影
核三重啟公投在今天與7件國民黨籍立委罷免案一同舉行投票，台北市只有核三重啟公投，中廣前董事長趙少康前往投票。記者胡經周／攝影

國民黨主席未來誰來接，至今尚無明確人選。熱門人選台中市長盧秀燕卻傳出無意參選，現任主席朱立倫交棒意志堅定。資深媒體人趙少康今日表示，今天過後較清楚，盧秀燕政治歷練30年，一定會做最明智的決定。

今為「核三延役」公投投票日，趙少康一早就現身投票所投票。他談及國民黨主席改選，他說今天過後可能會較清楚，今天要被罷的7名藍委，台中占3個，盧秀燕壓力也很大，她怎麼講都不好，講要選也不好，講不選也不好，所以823後會較清楚。

趙少康指出，總統候選人跟黨主席是同一個人，在輔選方面較容易，不過這也要看當事人意願。

趙少康強調，盧秀燕政治歷練30年，在中部守護30年，她一定會做最明智的決定。

趙少康 盧秀燕 黨主席 國民黨

延伸閱讀

避免726亮票爭議再現 趙少康今投票謹慎對折才走出圈票處

喊話賴清德 趙少康：記住台大校訓愛國愛人 否則施政不好

黃仁勳對核能表態…盧秀燕今投票反應曝光

盧秀燕車掃防曬「祕密武器」再掀話題 女網友哀號：又要缺貨了啦！

相關新聞

國民黨黨魁交棒 朱立倫點名盧秀燕

在取得兩波大罷免勝利後，國民黨主席朱立倫昨天宣布，為了二○二六和二○二八重返執政的挑戰，此刻是他「順利交棒、放心交棒」的...

接不接黨魁？快刀斬亂麻 盧秀燕今接招

大罷免選舉落幕，國民黨主席選舉緊接登場，據了解，台中市長盧秀燕今天將宣布不參選國民黨主席。政壇人士認為，八二三罷免結束後...

觀察站／主席接班亂流 藍沒本錢內耗

大罷免完封，國民黨主席朱立倫宣布要放心交棒，懇請台中市長盧秀燕承擔黨主席重任。盧秀燕早已決定不參選黨主席，最快今天宣布，...

2026布局牽動藍白合…朱立倫盼黨主席交棒盧秀燕 黨內人士這樣分析

國民黨與民眾黨合作完封大罷免後，國民黨主席朱立倫宣布交棒，盼台中市長盧秀燕接任，尚待盧秀燕表態。國民黨如何與民眾黨延續合...

朱立倫懇請接棒黨主席…盧秀燕明公開行程受訪 預料將回應是否參選

對於國民黨主席朱立倫今天公開懇請台中市長盧秀燕接棒黨主席，盧陣營晚間未回應，但中市府晚上通知媒體，盧秀燕明天公開行程接受...

朱立倫要盧秀燕接黨主席！支持者讚「帥氣華麗下台」 但擔心新隱憂

今（23）日罷免案結束開票，遭罷免的7名國民黨立委、加上726的24名藍委，全數以31：0完封挺過罷免。國民黨主席朱立倫今晚順勢宣布將卸黨主席一職，並期盼可以順利交棒給台中市長盧秀燕，引起不少支持者力挺，大讚朱立倫「華麗下台」，但也擔心可能掀起另一項隱憂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。