朱立倫突拋願交棒黨主席 王鴻薇盼勿挑此時：別讓立委們內外交迫

國民黨主席朱立倫接受本報專訪，首度表達「我非常期待順利交棒」，引發各界討論。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，當前最重要還是幫黨工討公道，並順利讓所有黨籍立委平安度過大罷免，所以不希望有主席選舉，不能「裡面也選、外面也選」，讓黨籍立委內外交迫。

朱立倫表態願意交棒，掀起藍營內部熱議，中廣前董事長趙少康表示不必等到9月，台中市長盧秀燕現在就可上陣，發揮「雙馬車」效果，馬英九基金會執行長蕭旭岑則認為，若有志選總統者沒表態，朱立倫還是有可能會繼續連任。