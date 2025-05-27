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朱立倫突拋願交棒黨主席 王鴻薇盼勿挑此時：別讓立委們內外交迫

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。記者黃義書／攝影
國民黨主席朱立倫。記者黃義書／攝影

國民黨主席朱立倫接受本報專訪，首度表達「我非常期待順利交棒」，引發各界討論。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，當前最重要還是幫黨工討公道，並順利讓所有黨籍立委平安度過大罷免，所以不希望有主席選舉，不能「裡面也選、外面也選」，讓黨籍立委內外交迫。

朱立倫表態願意交棒，掀起藍營內部熱議，中廣前董事長趙少康表示不必等到9月，台中市長盧秀燕現在就可上陣，發揮「雙馬車」效果，馬英九基金會執行長蕭旭岑則認為，若有志選總統者沒表態，朱立倫還是有可能會繼續連任。

王鴻薇指出，外界非常高度關注黨內選舉，但現在最重要的是，第一眾多遭羈押或約談的黨工，還需要大家當忙討公道；第二大罷免中藍委都要保住，一個都不能少。所以她個人希望不要有選舉，不能「裡面也選、外面也選」，不是讓黨籍立委內外交迫嗎？雖然黨主席任期屆滿，還是希望在關鍵時刻，黨內大人可以坐下來好好談一談，不要在此時有黨主席選舉。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇。聯合報資料照
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。聯合報資料照

馬英九基金會 王鴻薇 朱立倫 大罷免 國民黨

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