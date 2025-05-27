朱立倫願交棒 挺盧秀燕任黨主席？蔣萬安笑回1句話

國民黨主席朱立倫接受本報專訪，首度表達「我非常期待順利交棒」，還說四位黨籍直轄市長，每一位都是最優秀的人才。台北市長蔣萬安和台中市長盧秀燕都不願表態，新北市長侯友宜肯定朱持家辛苦，桃園市長張善政尊重個人意願，張還說朱應是指盧秀燕。雲林縣長張麗善說，朱還是可能連任。不論這些地方諸侯如何評價國民黨的未來，朱立倫在國民黨內功過互見，他的進退不在於盧秀燕的決定，而在於大罷免這一役，國民黨挺不挺得下來。

2025-05-27 05:50