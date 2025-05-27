羅傳賢：罷免內耗 台灣恐菲律賓化

立法院前法制局長羅傳賢昨天接受媒體專訪時，再次提到憲法法庭對憲法訴訟法釋憲聲請案召開說明會的看法。羅傳賢表示，大法官搞不清楚立法院情況，跟他們有理說不清，實際上司法權也不應侵犯立法權。他還說，現在大罷免導致年年選舉，國家空轉內耗，台灣恐「菲律賓化」。

憲法法庭本月十二日針對憲法訴訟法釋憲聲請案召開說明會，羅傳賢以專家教授列席說明，不過因其認為三讀程序時若經詢問在場無人異議即視為「默認同意」，遭民進黨團立法院黨團總召柯建銘點名「與在野唱和」；他昨上網路節目接受專訪，也對立院一系列議題發表看法。

羅傳賢表示，大法官搞不清楚立法院情況，立法權是在機動、互動下的結果，但跟大法官「有理講不清」，而實際上司法權也不應侵犯立法權，現在看起來大法官們就是先讓「憲訴法」受理，到時候再補上兩名以上大法官就可以來處理。另外，他也認為，國會改革法案被判違憲是立法權被弱化，其實現在立法院就是實質國會，已不能用五權分立來解釋。

羅傳賢並批評，大罷免導致年年選舉、國家空轉，這是世界首例；其實，還是如同前總統陳水扁講「權力需要分享」，大家才能一起理性溝通利國利民的政策，現在民意少數的政府想要拿走全部權力，而席次多的在野黨也在立院讓執政黨的政策過不了。