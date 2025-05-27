觀察站／朱亮牌 盧低調…全黨等一個人

國民黨主席朱立倫首度表態願交棒黨主席，究竟是真心不戀棧，或以退為進，迫有意競逐者表態，引發熱議，也在黨內激起化學反應。趙少康疾呼不必等到九月，現在就讓台中市長盧秀燕出來，朱盧雙馬車抗罷免，盧卻低調不回應；全黨現在都在等一個人。

自去年總統大選國民黨初選「拉郭卡侯」爭議開始，黨內對朱立倫的不滿持續累積，大罷免防線失守，國民黨表現不堪一擊，連署涉造假被抓到把柄，領銜人被收押、黨部遭搜索，一步步落入綠營設下圈套；藍營控訴司法大追殺辦藍不辦綠，反擊軟弱無力，朱成眾矢之的。

國民黨風雨飄搖之際，朱立倫拋出交棒說，擁朱派呼籲團結對外；拱盧派除了趙少康、鍾東錦發聲，黨內多抱持觀望，盧本人更是迴避表態。

面對黨內外砲火不斷，朱立倫置之死地而後生，表態願意交棒，承諾會率全黨奮戰到最後一刻。黨主席為大罷免成敗負全責，在位者承擔結果，沒有藉口；反倒是有意競逐黨主席者，須評估值此黨危難之際表態的風險，稍一不慎，恐背上分裂黨內的「踏沉船」罪名，何況局勢凶險，除了沉重財務負擔，國會席次滑落岌岌可危，還要迎戰司法追殺負隅前行。

這一局，朱立倫化被動為主動，和大罷免成敗綁一起，擠壓競爭者表態空間，在綠色大軍槍林彈雨下，若能將損害控管至最小，率全黨浴血苦戰守住國會絕大多數席次，也算將功折罪，同時為盧秀燕清除戰場，進可攻退可守，朱可兌現承諾交棒傳承，甚至擁朱派也找到正當性拱朱連任；但若大罷免全軍覆沒，朱豈有顏面占著位子，現在提早表態交棒，先設好退場下台階，為自己留點體面。

朱立倫已亮底牌，盧秀燕卻臨深履薄，是否承擔、何時宣布，都要思慮深遠，若此時表態參選，要防止綠營從中離間分化，為大罷免再添柴火，也要與朱共同承擔罷免砲火及成敗；但若採保守策略等待大罷免後再順勢宣布參選，可能面臨「延遲進場」的風險，錯失民意高點與正當性優勢。

情勢險惡不容行差踏錯，對盧秀燕而言，每一步都是艱難抉擇，更關乎國民黨未來走向。