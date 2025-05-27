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藍委：反罷免到一半 突然換主席也很麻煩
國民黨主席朱立倫表態願意交棒，藍營看法不一。針對中廣前董事長趙少康表示不必等九月，台中市長盧秀燕現就可上陣，發揮「雙馬車」效果，眾多國民黨立委都低調認為，當前先解決大罷免再說。馬英九基金會執行長蕭旭岑則認為，若有志選總統者沒表態，朱仍可能扛責。
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤提醒，朱的確面臨連任危機，但請別在改選中藉由鬥臭執政黨及政府衝聲量。
國民黨團首席副書記長羅智強表示，國民黨是一個大家庭，未來由誰領導，相信大家會以共同智慧決定，只要先把大罷免這關守住。
對於趙少康喊話盧秀燕現就可上陣，多數藍營立委低調不願多談，直呼消息來得突然，且怎麼評論都不好。一名正面臨罷免的都會區立委表示，黨中央現正忙著反罷免到一半，突然換主席也很麻煩。
另名藍營直轄市區域立委則說，大家幾乎都認定由盧秀燕接棒黨主席，但不管怎樣，一定要經過選舉機制。
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