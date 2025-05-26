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朱立倫盼順利交棒 「子弟兵」凌濤：感受到放下內鬥與紛爭

中央社／ 台北26日電
國民黨桃園市議員、國政基金會副執行長凌濤。圖／聯合報系資料照片
國民黨桃園市議員、國政基金會副執行長凌濤。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席朱立倫接受媒體專訪時稱，黨主席改選時程不變，且非常期盼順利交棒；朱立倫子弟兵、國民黨智庫副執行長凌濤今天說，他感受到朱立倫衷心期盼更團結國民黨、更堅定地迎向下一階段挑戰，放下任何內鬥與紛爭。

國民黨今年將改選黨主席，但受大罷免潮影響，相關選舉期程尚未決定，不過朱立倫接受聯合報專訪時表示，目前改選時程不變，7月公告、9月改選、10月交接，並表示非常期盼順利交棒。

凌濤下午透過臉書表示，此時此刻，盼全黨團結保護全台國民黨籍優秀立委，朱立倫的專訪標題「願順利交棒」，讓他感受到朱立倫衷心期盼更團結國民黨、更堅定地迎向下一階段挑戰，放下任何內鬥與紛爭。

凌濤說，現在面對政府的濫權、清算，國民黨不能再被外界「見縫插針」，眾人必須展開具體行動團結為黨籍立委加油、募集社會資源，努力保住優秀的人，這才能回應黨員及人民的期待。

凌濤指出，無論情勢如何變化，再艱辛、再多挑戰，大家心中只要記得，力戰到底、全力以赴，為中華民國、為台灣民主，一起加油。

朱立倫 國民黨 凌濤

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