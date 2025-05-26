【看！新聞】黨主席改選首度表態！朱立倫：期盼順利交棒

國民黨主席改選備受政壇關注，現任主席朱立倫接受聯合報專訪時指出，目前選舉時程不變，七月公告，九月改選，十月交接，並首度公開表態：「我非常期盼順利交棒」。

面對呼聲很高的台中市長盧秀燕，朱立倫表示，雙方交情深厚，很多人想見縫插針，「真的很難！」

朱立倫訂出明年地訪選戰目標，強調藍白一定要合作，尤其是首長部分一定要合，必須協調才能取得最多席次的勝選，「有2026，才有2028」。

另外，朱立倫抨擊府院體制是「三獨總統」、「家暴院長」，形容賴清德「最台獨、最獨裁、最狠毒」，批評賴總統執政一年，國人對執政黨的評價就是「對內家暴，對外無能」，對內要打殘在野黨，對外遇到國際挑戰就是「跪、舔、送」。

究竟朱立倫專訪還有哪些重點？鎖定這一集的【看！新聞】。

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