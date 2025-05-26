交棒說掀議！朱立倫再回應 每次提到1人都覺得「非常、誠摯歡迎」

國民黨黨主席即將改選，黨主席朱立倫接受本報專訪時首度鬆口「非常期盼順利交棒」，引發熱議。朱立倫下午受訪表示，其實他的立場都非常一致，大家每一次提到台中市長盧秀燕時，他也非常歡迎，現在他的心情就是希望能夠順利交棒，也盼全黨上下團結一心，一起反惡罷、戰獨裁。

國民黨今舉辦「反惡罷、戰獨裁」政策說明會新竹場，除多名國民黨里長與幹部參加，新竹市長高虹安和國民黨立委鄭正鈐也到場懇託反惡罷。

朱立倫到場接受媒體聯訪時，被問到「接棒說」，他表示其實自己的立場都非常一致，從大家每一次提到盧秀燕市長的時候，他都是很好，非常歡迎、誠摯歡迎，「我的心情就是希望能夠順利交棒。」

朱立倫表示，在這個過程當中，他希望全黨現在都要上下團結一心，最重要的是全力來支持這些（被提罷免的）立法委員，不管是站台也好、募集資源也好，就是希望全力團結反惡罷、戰獨裁。

媒體再問，今日場合是否代表藍白合作？朱立倫說，他相信藍白一定要合作，這一年多來大家的合作已經非常有默契了，對所有福國利民的法案一起來推動。

朱立倫說，這一次的反惡罷，不管是高虹安或是鄭正鈐，大家都要一起團結來力挺反惡罷，一起投下不同意罷免票。