【即時短評】朱立倫表態願交棒 全黨都在等一個人

國民黨主席朱立倫首度表態願交棒黨主席，此話一出，究竟是真心不戀棧，或以退為進迫有意競逐者表態，引發政壇熱議，他率先出招，已在黨內激起化學反應，全黨現在都在等一個人。

自去年總統大選黨內初選「拱郭卡侯」爭議開始，黨內對朱立倫的不滿持續累積，直到大罷免防線失守，國民黨表現不堪一擊，還因連署造假被抓到把柄，領銜人被押、黨部遭搜索，一步步落入綠營設下的圈套，藍營控訴司法大追殺辦藍不辦綠，反擊軟弱無力，朱也成為眾矢之的。

大罷免來勢洶洶，國民黨風雨飄搖之際，朱立倫拋出交棒說，黨內擁朱派紛紛呼籲團結對外，有助於朱鞏固共主地位，相較於此，黨內觀望，拱盧派暫時消音，僅寥寥數人呼籲盧秀燕出面承擔，盧本人更是低調再低調，迴避對敏感議題表態。

面對黨內外砲火不斷，朱立倫下這步棋，置之死地而後生，表態願意交棒，承諾會率全黨奮戰到最後一刻，黨主席為大罷免成敗負全責，在位者就是必須承擔結果，沒有藉口，反倒是有意競逐黨主席者，必須評估值此黨危難之際「踏沉船」的風險，稍一不慎，恐背上分裂黨內的罪名，何況，當前局勢異常凶險，除了沉重財務負擔，國會席次岌岌可危，還要迎戰司法全面追殺負隅前行。

這一局，朱立倫化被動為主動，將自己和大罷免成敗綁一起，也擠壓競爭者表態空間，在府院黨綠色大軍槍林彈雨下，若能將損害控管至最小，率全黨浴血苦戰守位國會絕大多數席次，補選再贏得勝利，也算是將功折罪，保皇派就有力拱朱連任的理由 ; 但若大罷免全軍覆沒，朱立倫豈有顏面占著黨主席的位子，提早表態交棒，也是為自己留點體面，在退場時保留一絲尊嚴。

朱立倫提前出招迫盧接招，盧秀燕卻是臨深履薄，其一是要不要承擔黨主席重任，其二是宣布的最佳時機，若選在此時表態參選黨主席，有可能遂了綠營的意離間藍營，為大罷免添柴火，更要與朱共同承擔罷免砲火及成敗 ; 但若採保守策略等待大罷免後再順勢宣布參選黨主席，卻也要評估「延遲進場」的風險，可能錯失民意高點與正當性優勢。情勢險惡，不容行差踏錯，對盧秀燕而言，每一步都是艱難的抉擇，也關乎國民黨的未來走向。