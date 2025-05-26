影／國民黨下屆主席支持盧秀燕 鍾東錦曝原因如此

國民黨主席朱立倫有意交棒，苗栗縣長鍾東錦支持台中市長盧秀燕接任，鍾強調目前政黨鬥爭厲害，國民黨需要反應快速部隊、黨內閣，盧是最適當人選，領導國民黨會更好，鍾並喊話黨員「勇於表達」，黨可以更加團結。

無黨籍鍾東錦一直以藍營大兵自居，政治影響力舉足輕重，今天於縣議會總質詢結束後回答提問，他表示，從媒體得知朱主席有交棒的準備，他覺得時間到了，如果有更恰當的人來接棒，也不是一件壞事，盧市長是非常恰當的人選，

他說，這些年來，不管中部8縣市會議，盧市長講話非常得體，各方面市政也做得很好，而且對時事的反應很迅速，回答非常恰當，國內政黨鬥爭厲害，尤其是朝野，國民黨需要反應快速的部隊、黨的內閣帶領國民黨，可能會更好。

鍾東錦喊話，表示以前的藍軍，大家都溫良恭儉讓，現在尤其是黨員檯面上的人物，應該要勇於表達支持誰，大家都站在一邊的時候，黨內競爭就不會這麼激烈，這個人也不好拒絕，可以推舉出最恰當的領導人，反而不會製造黨內的仇恨，才能夠更加團結。

至於朱立倫碰到國際情勢緊張、朝野鬥爭很凶，領導國民黨也是很辛苦了，鍾東錦指出，這些年來，國民黨的立法委員席次大幅提高，縣市長增加不少，朱值得讚許。當然如這一次大罷免，台中市前市長胡志強就說，民進黨該做的事情都做好了，國民黨都沒有去做，他認為有些事情難免會疏漏，政治沒有永遠的對或錯。