快訊

別讓愛消失！代書：遺願沒有效力 確保遺產分配一定要立遺囑

女童稱「被摸下面」尿不出來…4歲男童被影射性侵 家長怒批荒唐要提告

蘋果AI慘翻車？YouTuber果粉主揭崩盤內幕 「恐會從神壇跌落」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／國民黨下屆主席支持盧秀燕 鍾東錦曝原因如此

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦支持台中市長盧秀燕接任國民黨主席，領導黨會更好。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦支持台中市長盧秀燕接任國民黨主席，領導黨會更好。記者范榮達／攝影

國民黨主席朱立倫有意交棒，苗栗縣長鍾東錦支持台中市長盧秀燕接任，鍾強調目前政黨鬥爭厲害，國民黨需要反應快速部隊、黨內閣，盧是最適當人選，領導國民黨會更好，鍾並喊話黨員「勇於表達」，黨可以更加團結。

無黨籍鍾東錦一直以藍營大兵自居，政治影響力舉足輕重，今天於縣議會總質詢結束後回答提問，他表示，從媒體得知朱主席有交棒的準備，他覺得時間到了，如果有更恰當的人來接棒，也不是一件壞事，盧市長是非常恰當的人選，

他說，這些年來，不管中部8縣市會議，盧市長講話非常得體，各方面市政也做得很好，而且對時事的反應很迅速，回答非常恰當，國內政黨鬥爭厲害，尤其是朝野，國民黨需要反應快速的部隊、黨的內閣帶領國民黨，可能會更好。

鍾東錦喊話，表示以前的藍軍，大家都溫良恭儉讓，現在尤其是黨員檯面上的人物，應該要勇於表達支持誰，大家都站在一邊的時候，黨內競爭就不會這麼激烈，這個人也不好拒絕，可以推舉出最恰當的領導人，反而不會製造黨內的仇恨，才能夠更加團結。

至於朱立倫碰到國際情勢緊張、朝野鬥爭很凶，領導國民黨也是很辛苦了，鍾東錦指出，這些年來，國民黨的立法委員席次大幅提高，縣市長增加不少，朱值得讚許。當然如這一次大罷免，台中市前市長胡志強就說，民進黨該做的事情都做好了，國民黨都沒有去做，他認為有些事情難免會疏漏，政治沒有永遠的對或錯。

鍾東錦 國民黨

延伸閱讀

影／最骯髒的電都上場 盧秀燕：國家檢討能源政策猶時未晚

影／朱立倫主席願交棒 盧秀燕笑臉這樣回應！

勸進盧秀燕參選國民黨主席？胡志強：給盧一點空間

影／選黨主席？盧秀燕這麼回答 江和樹一聽...興奮解讀弦外之音

相關新聞

影／國民黨下屆主席支持盧秀燕 鍾東錦曝原因如此

國民黨主席朱立倫有意交棒，苗栗縣長鍾東錦支持台中市長盧秀燕接任，鍾強調目前政黨鬥爭厲害，國民黨需要反應快速部隊、黨內閣，...

黨魁月改選朱立倫首度表態願交棒 張善政笑著這樣回

國民黨黨主席9月改選，現任黨主席朱立倫接受本報專訪時首度表態「非常期盼順利交棒」。對此，桃園市長張善政今受訪時回應「這是...

朱立倫表態願交棒黨主席 盧秀燕微笑：上班不談政治

國民黨主席朱立倫接受聯合報專訪，首度表態「願交棒」，「我非常期盼順利交棒」。朱立倫的交棒說，引發政壇熱議。目前參選下屆黨主席呼聲極高的台中市長盧秀燕，今天上午出席市政行程受訪仍未鬆口表態，仍以一貫的回答方式表示，大家都知道上班的時候不談選舉，不談政治，希望大家把焦點放在市政路打通上面。

影／侯友宜回應黨魁交棒：持家辛苦 盼團結為民

針對國民黨主席朱立倫日前表態「樂於交棒」，外界關注黨主席改選布局及潛在人選。新北市長侯友宜今上午視察新北大橋機車道改善工...

影／朱立倫主席願交棒 盧秀燕笑臉這樣回應！

雖然國民黨主席朱立倫首度表態「願交棒」，但是目前下屆黨主席呼聲極高的台中市長盧秀燕，上午受訪時仍然並不表態。

朱立倫表態願交棒 羅智強：黨員會以共同智慧決定誰領導

國民黨主席朱立倫首度表態「願交棒」，國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強表示，相信國民黨員會有共同智慧來決定國民黨未來由誰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。