黨魁月改選朱立倫首度表態願交棒 張善政笑著這樣回

國民黨黨主席9月改選，現任黨主席朱立倫接受本報專訪時首度表態「非常期盼順利交棒」。對此，桃園市長張善政今受訪時回應「這是他個人意願我們當然尊重。」

至於朱立倫提及，國民黨目前有4位優秀的直轄市長，每一位都是最優秀的人才直轄市市長都是不錯的人選。張善政說，「我想他意指（台中市長）盧秀燕吧…黨主席不管是誰，只要透過國民黨程序選出來還有什麼話講。」

今年國民黨主席預期角逐者眾，國民黨中常委孫建萍今年1月率先宣布參選，彰化縣前縣長卓伯源在4月表態參選；孫文學校總校長張亞中上周也宣布再次參選，不過目前黨內呼聲最高的還是尚未表態的盧秀燕。朱立倫接受本報專訪時，則表明自己與台中市長盧秀燕有非常深厚的交情 ，「我非常期盼順利交棒。」