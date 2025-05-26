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影／侯友宜回應黨魁交棒：持家辛苦 盼團結為民

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
針對國民黨主席朱立倫日前表態「樂於交棒」，新北市長侯友宜今表示，持家的人總是最辛苦，國民黨最重要的是「團結在一起，做出福國利民的事情」。記者張策／攝影
針對國民黨主席朱立倫日前表態「樂於交棒」，新北市長侯友宜今表示，持家的人總是最辛苦，國民黨最重要的是「團結在一起，做出福國利民的事情」。記者張策／攝影

針對國民黨主席朱立倫日前表態「樂於交棒」，外界關注黨主席改選布局及潛在人選。新北市長侯友宜今上午視察新北大橋機車道改善工程時表示，持家的人總是最辛苦，面對各方挑戰，國民黨最重要的是「團結在一起，做出福國利民的事情」。

對於媒體詢問朱立倫釋出交棒意願，且前台中市長胡志強透露台中市長盧秀燕也可能考慮參選黨主席，侯友宜未正面回應是否支持特定人選，僅以「持家者」為喻，指出「有事情來是有功無賞，打破要賠」，顯示對黨內領導工作的艱難有深刻體會。

侯友宜強調，面對所有挑戰，「最重要的還是團結」，呼籲黨內應以國家與人民利益為念，齊心合作，展現執政能力。對於未來黨主席人選是否支持特定人選，侯仍未鬆口，持續保留空間。

黨主席

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