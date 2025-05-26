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朱立倫表態願交棒 羅智強：黨員會以共同智慧決定誰領導
國民黨主席朱立倫首度表態「願交棒」，國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強表示，相信國民黨員會有共同智慧來決定國民黨未來由誰領導，只要先能守住大罷免、守住民主制衡力量，不管哪一位來角逐黨主席，自然會有更好的方向。
朱立倫接受聯合報專訪時表示，目前主席改選時程不變，七月公告，九月改選，十月交接，「我非常期盼順利交棒」；新聞一出，也引發各界討論，政界有些人認為朱會裸退，也有人認為朱是以退為進。國民黨團今上午於立法院開記者會後接受媒體聯訪。
羅智強表示，國民黨是一個大家庭，其中當然也有有非常多的辛苦之處，大家都看在眼裡，未來國民黨大家庭由誰來領導，相信大家會以共同智慧決定，只要先把大罷免這關守住，守住民主制衡力量，不管是誰來角逐黨主席，自然會有更好的方向。外界對於反罷工作上各種聲音，相信黨中央都有聽到，黨團也有聽到，這都會放在心上，有則改之，無則加勉。
另外，有關「賴17條」，政院人士指出，行政院及所屬部會共研擬10項法案、12項法規命令及近百項措施及計畫，羅智強也批，賴清德不妨恢復「三不（不接觸、不談判、不妥協）」，讓兩岸回到戰爭對立的時代，所有交流都是滲透、賣台，直接訂法律比較快，讓兩岸斷絕往來；賴過去極力反對兩岸直航，說是「木馬屠城」，結果木馬、屠城都沒看到。
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