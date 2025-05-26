朱立倫表態願交棒 吳思瑤籲有志者別操弄司法鬥臭政府

國民黨黨主席9月改選，現任黨主席朱立倫接受本報專訪時首度表態「非常期盼順利交棒」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，尊重國民黨家務事，但角逐者們千萬別把內部競爭外部化，為權位鬥臭政府、司法部門及執政黨，只為創造聲量。

大罷免來勢洶洶，牽動今年國民黨主席改選時程。朱立倫在本報專訪指出，目前改選時程不變，7月公告，9月改選，10月交接，「我非常期盼順利交棒」，所有黨務工作會奮戰到最後一分鐘。是否和黨主席人選呼聲高的台中市長盧秀燕有默契？朱立倫表示，兩人有深厚交情。

吳思瑤今天在立法院受訪時指出，朱立倫確實面臨連任危機，主因是領導無方造成黨內出現信任危機，更嚴峻的是，國民黨在朱立倫領導下一再違法犯罪，罷免連署都可以是系統性造假，導致國民黨喪失社會信任，當一個政黨公信力受到嚴重挑戰，這位黨魁也該好好思考領導問題。

吳思瑤提醒，欲角逐國民黨黨魁者眾，希望未來別將內部競爭外部化，別為了自己要邁向黨主席權位，鬥臭執政黨、政府部門，來操弄司法，利用攻擊和政治操作，只為達到參選黨主席的聲量跟正當性，無論朱立倫連不連任，其他有志角逐者都應當戒慎恐懼，別內部鬥爭外部化。

媒體問及，台中市長盧秀燕若有意參選黨主席，是否會帶動台北市藍營選民出來投下不同意罷免。吳思瑤說一切尊重，也重申國民黨黨魁之爭不該將內部鬥爭外部化，別為競逐大位來消費政治議題造成社會對立，讓台灣成為法盲、理盲，綠營不樂見此種操作方式。