朱立倫願交棒 蕭旭岑：想選總統的人未表態 朱仍可能扛責

國民黨主席朱立倫接受聯合報專訪時表示，黨主席改選時程不變，「我非常期盼順利交棒」。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，朱立倫願意交棒是好的論述；但如果想選總統的人，最後沒有表態要投入黨主席選舉，朱立倫還是有可能會繼續連任。

蕭旭岑上午接受「千秋萬事」廣播專訪時表示，朱立倫對國民黨有功勞也有苦勞，功勞是他去年帶領國民黨重回第一大黨，而且在國會掌握這麼多席次；苦勞是國民黨已經沒有黨產、且在民進黨全力打壓之下，每個月能撐過來，帶領國民黨一步一步繼續走下去。

蕭旭岑表示，國民黨還是要有比較有經驗、有能力的人來帶領，朱立倫在行政上真的是數一數二的人才，其歷練、資歷、年紀都是相當成熟的階段。他認為，國民黨需要黨、政結合在一起，如果今天要選總統的人也兼主席的話，比較能整合未來選舉的資源、論述，也應該要由想選總統的人來定調。

蕭旭岑提到，過去兩次總統選舉，不管是韓國瑜、侯友宜，都證明主席跟總統候選人不是同個人，必然會有許多問題，包括競選總部與黨中央的扞格之處。不管是台中市長盧秀燕或其他人，有志於想選總統，來選國民黨主席都是好事；但如果想選總統的人沒有表態，現在國民黨面臨打壓跟內外交迫的情勢下，朱立倫還是有可能會扛下責任，繼續連任黨主席，甚至參選。

蕭旭岑也說，朱立倫現在不可能宣布他不參選，否則他要怎麼繼續領導？現在大罷免第二階段的結果還沒出來，到最後投票如何還未可知；如果主帥出來說不要選了，整個黨中央團隊的士氣就會潰堤，尤其地方黨部許多人都被羈押中，朱立倫不能做這樣的宣示，他可以說「如果有適當的人選，他願意交棒」，可是他不能說自己不選了，所以這是合情合理的表態。

蕭旭岑認為，如果大罷免被民進黨得逞，朱立倫也沒有辦法連任，這是很直接的，因為9月就是主席選舉。大罷免的結果跟過程必然會考驗到朱立倫，這是環環相扣的，而且會延續到2026年九合一選舉跟2028年總統副總統與立委選舉。賴清德這次動用司法檢調去清掃國民黨地方黨部，為的就是瓦解國民黨在2026年、2028年選舉的組織系統，也確實達到他的功能。

蕭旭岑說，當地方黨部主委被羈押、恐嚇之後，國民黨地方組織與派系就會慢慢退位，這有利於賴清德用行政資源在各縣市去略奪、侵蝕，所以國民黨的地方組織系統在這次大罷免已經被清洗一空，對2026年、2028年選舉是個很嚴重的警訊，不管誰當國民黨主席，勢必要面對這樣的情況，所以朱立倫無論如何，一定要守住大罷免，如果這關沒有過，黨主席不用想再繼續連任，國民黨也會土崩瓦解。