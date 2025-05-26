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影／朱立倫期待順利交棒主席 張麗善：他仍有連任機會

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國民黨主席改選備受關注，國民黨籍雲林縣長張麗善對此表示，相信國民黨成功反霸免後會選賢與能，她認為朱立倫仍有連任機會，有心服務的黨內同志也可與其競爭。記者陳雅玲／攝影
國民黨主席改選備受關注，國民黨籍雲林縣長張麗善對此表示，相信國民黨成功反霸免後會選賢與能，她認為朱立倫仍有連任機會，有心服務的黨內同志也可與其競爭。記者陳雅玲／攝影

大罷免在即，國民黨主席改選時程備受關注，黨主席朱立倫接受聯合報專訪時表示，目前改選時程不變，「非常期盼順利交棒」，國民黨籍雲林縣長張麗善對此表示，相信國民黨成功反霸免後會選賢與能，她認為朱立倫仍有連任機會，有心服務的黨內同志也可與其競爭。

朱立倫接受聯合報專訪時表示，國民黨主席改選目前不受大罷免影響，7月公告，9月改選，10月交接，「我非常期盼順利交棒」，所有黨務工作會奮戰到最後一分鐘，並指和黨主席人選呼聲高的台中市長盧秀燕有非常深厚的交情，很多人想見縫插針，「真的很難啦！」

張麗善今受訪表示，目前國民黨重中之重的工作是要反惡罷成功，贏得所有鄉親的認同，國民黨的立法委員一席都不能少，負起監督之責，至於反罷免成功之後，黨主席也會透過機制選出優秀的人才、對黨務工作最熱心熱情的同志。

她表示，朱立倫上任黨主席後，國民黨屢戰屢勝，沒有功勞也有苦勞，她認為朱立倫仍有連任機會，當然國民黨會選賢與能，其他黨內同志有心的話，也可以透過公平的競爭，來一起來為黨務的工作繼續努力。

黨主席 朱立倫 國民黨

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