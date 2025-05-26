備戰2026 朱立倫：藍白一定要合作

國民黨主席朱立倫接受聯合報專訪，訂出明年選戰目標，藍白一定要合作，尤其是首長部分一定要合，單一選區要合作，多席次可以讓大家提出優秀人選，但要協調，才能取得最多席次的勝選，「有二○二六，才有二○二八」。

他強調，二○二六要派出最強候選人，「台北、桃園連任，守住新北、台中，進軍台南、高雄」。

朱立倫說，每場比賽都是找最強最好的選手，只是找的過程很辛苦，找的選手別人不一定滿意，這就是承擔；不承擔的話，箭就會射到選手。

歷經二○二四總統大選，藍白於君悅酒店「開撕」，宣告合作破局，如何面對明年地方選舉？朱立倫表示，二○二四的教訓，令他深知不合就很難成功，國民黨和民眾黨過去一年在國會有法案共識、協調，同樣遭民進黨惡意抹黑、抄家，會讓大家同仇敵愾，「二○二六只要團結，找出最強候選人，不管是藍是白或無黨籍」。

朱立倫認為，要打贏二○二六，人才是最關鍵的，現在國民黨有四位優秀直轄市長，桃園市長張善政學經歷頗受桃園市民肯定，也參選過副總統；另外，包括下一代的台北市長蔣萬安，也許明年又有下一代優秀人才，培養人才一代接一代，直轄市長一定是最重要的人才培育。