政院刪補助 朱立倫嗆「逼地方走向法庭」

行政院統刪地方補助款，弱勢和基層補助斷炊，各縣市政府強烈反彈。國民黨主席朱立倫接受聯合報專訪時抨擊，行政院長卓榮泰是「家暴院長」，此舉已違法，「一塊錢都不能剋扣」，各縣市長目前都秉持理性溝通，但若政院持續違法，地方政府及議會可提出訴願、行政訴訟甚至告官員貪汙，「卓榮泰還要繼續家暴地方政府嗎？要逼得所有地方政府走向法庭？」

曾任行政院副院長的朱立倫指出，今年總預算近三兆元，創歷史新高，預算也都大量解凍，且地方一般性補助款不是計畫型補助款，而是法定義務跟責任，「沒有任何首長或政府可以剋扣地方法定補助款」，主計總處也清楚這是法律問題，也都擔心違法，因此只能先說「延誤」，等釋憲結果再說。

朱立倫表示，若真是「暫時性延誤」地方補助款，就要告訴地方政府什麼時候要發，且要發的補助一塊錢都不能扣，否則地方可以訴願、行政訴訟等，還可因為剋扣法定義務款項告官員貪汙。他強調，民進黨如今把矛頭指向在野黨砍預算，就是政治性操作，想讓台灣形成對立跟對抗。

朱立倫感嘆，賴清德做為國家領導人，應該是「團結促成者」，怎變成「仇恨製造者」？為了內鬥出怪招，這不是對付地方政府，而是對付人民，搞民主內戰。

國民黨執政縣市是否共同提出訴願或訴訟？朱立倫預告，相信國民黨籍縣市長現仍秉持理性，透過行政院會或各種管道來溝通，但如果行政院、主計總處持續違法，那各縣市長甚至各地方議會一定會走向訴願、訴訟及全面告發。